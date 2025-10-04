連4季賣贏特斯拉 比亞迪有望全年銷量首超對方
中國龍頭車企比亞迪連續4個季度在純電動汽車全球交付量上超過美國對手特斯拉（Tesla）。即便比亞迪在9月出現18個月來首次總銷量下滑，但季度銷量仍超過對方。
綜合美國財經媒體報導，比亞迪今年有望首次在一個完整年份的純電動車交付量超越特斯拉－今年前9個月已比特斯拉多賣出近39萬輛電動車。不過特斯拉在上個季度也改寫自身銷量新高紀錄。
但兩家公司前景都有隱憂。比亞迪在本土市場的成長動能正在放緩，公司高層愈發擔心中國國內市場的惡性競爭。另一方面，川普政府逐步取消電動車購買的聯邦稅款抵免，特斯拉恐難再現上季的亮眼表現。
中國目前是全球最大汽車市場，然而北京正試圖遏止市場的惡性競爭。自2023年初以來，中國本土車廠之間的價格戰越演越烈。身處價格戰風口的比亞迪，今年8月底公布的季度獲利意外下滑30%。
比亞迪之後將今年的銷售目標下調至460萬輛純電與插電式混動汽車，比原先目標少近100萬輛。
與此同時，特斯拉面臨年度銷量連續第二年下滑的逆境。即便第三季賣出49萬7099輛車，今年前9個月的銷量仍下降近6%。由於最高7500美元的聯邦稅款抵免在9月底到期，外界普遍認為特斯拉在最大市場美國的吸引力恐褪色。
另據彭博（Bloomberg News）訪查分析圈多位師預估，比亞迪今年將在銷量顯著超過特斯拉。比亞迪有望全年賣出約217萬輛純電動汽車，預估特斯拉約僅為161萬輛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言