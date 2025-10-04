留美碩士無法說英語？小泉進次郎「學歷洗白」風波再起 選總裁惹非議

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
擁有哥大碩士學位，小泉進次郎在辯論會上卻全程以日語作答，遭到批評。路透
4日舉行投票的自民黨總裁選舉中，5名候選人中有4人擁有美國研究所留學經驗等「超高學歷」背景。在這種情況下，在YouTube頻道直播的討論節目中，被要求用英語回答的小泉進次郎農林水產大臣卻全程用日語回應，因此在社群平台被炎上，質疑他哥倫比亞大學碩士學歷是洗白。為什麼會這樣呢？

神戶學院大學歷史社會學系副教授鈴木洋仁告訴《每日新聞》，這背後有日本獨特的學歷意識。進次郎畢業於關東學院大學後，修完哥倫比亞大學研究所的碩士課程。

關東學院大學若以所謂的大學入試偏差值（類似台灣的學測分數）來看，屬於排名後段的私立學校。進次郎從小學起就是內部升學，因此單憑這點評價學力有其難度。

在網路上，經常出現這樣的批判：透過進入比畢業大學難度高得多的研究所，試圖獲得高學歷的「學歷洗白（ロンダリング）」。其中一個理由，是進次郎作為「世襲」第四代政治家的這一點影響很大。

進次郎的案例是典型：關東學院大學被列為低排名大學，因從小學起內部升學（非考試入學），被質疑「學力不足」；但2004年畢業後，他進入世界排名前10的哥倫比亞大學政治學碩士課程（2006年修畢），這「跳躍」讓人懷疑靠努力？還是靠人脈？

進次郎留學時，父親小泉純一郎正任日本首相（2001-2006）。美國研究所入學不只看成績（GPA、TOEFL），也重視「推薦信」與「未來潛力」。

自民黨總裁選舉辯論會上，進次郎被要求用英語回答，卻全程日語，社群平台炸鍋：「超高學歷候選人中，為何他不會英文？留美碩士是假的吧？」這加劇對哥大學歷的質疑，視其為「裝腔作勢」的象徵。

綜合日本社會這陣子討論，批判確實針對進次郎留美學歷的「純度」——質疑是否靠父蔭「洗白」大學學歷，忽略其英語努力與碩士成就。這反映日本對「平等機會」的執著，尤其在政治世襲盛行的自民黨內。但也提醒：學歷非能力全貌，進次郎的魅力（如溝通術）常被忽略。 總裁選舉結果出爐後，這議題恐持續發酵。

日本 英語 小泉進次郎 自民黨

