美股互有漲跌 道瓊和標普500指數創高

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

儘管擔心美國政府持續停擺影響，但投資人樂觀看待人工智慧（AI）前景並預期美國降息，美股今天互有漲跌，道瓊和標

準普爾500指數創新高紀錄

道瓊工業指數終場上漲238.56點，或0.51%，收在46758.28點。

標準普爾500指數上漲0.44點，或0.01%，收在6715.79點。

科技股為主的那斯達克指數下跌63.54點，或0.28%，收在22780.51點。

費城半導體指數下跌42.638點，或0.64%，收在6583.744點。

指數 美國 科技股

相關新聞

奧特曼催漲AI股…OpenAI執行長捎來利多 激勵日、韓股市勁揚

OpenAI執行長奧特曼近日訪台、韓、日，不只與許多企業簽署協議，更為亞股的人工智慧（AI）題材帶來更多樂觀氛圍，「奧特...

比特幣逆襲 重返12萬美元…印證「光輝10月」幣圈傳說

比特幣2日盤中漲回12萬美元價位，為七周前創下新高價以來首見，印證「光輝10月」的歷史經驗。小摩預期，在散戶大軍買盤加持...

2026年度財報失色 應材營收恐少6億美元

美國最大半導體製造設備生產商應用材料（Applied Materials）表示，在川普政府擴大出口黑名單的範圍後，進一步...

AI 瀏覽器 Comet 免費使用

人工智慧（AI）業者Perplexity在2日宣布，將原本月付200美元才可使用的AI驅動瀏覽器Comet開放全球免費使...

印尼指TikTok拒配合政府提供數據 勒令暫停營運許可

印尼通訊與數位事務部（Komdigi）表示，今天勒令暫停短影音平台TikTok的經營許可執照，原因是該平台拒絕提供與近期...

美股熱得冒泡 市場泡沫何時爆？美銀策略師憂心「已閃現1凶兆」

從美股價格走勢、股票估值、投資組合集中度到市場投機熱度，種種跡象都指向美股已熱得冒泡。所以，市場泡沫要爆了嗎？

