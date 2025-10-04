美股互有漲跌 道瓊和標普500指數創高

儘管擔心美國政府持續停擺影響，但投資人樂觀看待人工智慧（AI）前景並預期美國降息，美股今天互有漲跌，道瓊和標

準普爾500指數創新高紀錄

道瓊工業指數終場上漲238.56點，或0.51%，收在46758.28點。

標準普爾500指數上漲0.44點，或0.01%，收在6715.79點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌63.54點，或0.28%，收在22780.51點。

費城半導體指數下跌42.638點，或0.64%，收在6583.744點。