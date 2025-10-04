快訊

奧特曼催漲AI股…OpenAI執行長捎來利多 激勵日、韓股市勁揚

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼（左）拜會南韓總統李在明。歐新社
OpenAI執行長奧特曼（左）拜會南韓總統李在明。歐新社

OpenAI執行長奧特曼近日訪台、韓、日，不只與許多企業簽署協議，更為亞股的人工智慧（AI）題材帶來更多樂觀氛圍，「奧特曼光芒」四射激勵台、韓、日股屢創新高，催漲AI類股的能力不下輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。

奧特曼此行目的是要為OpenAI的「星際之門」（Stargate）計畫，確保所需晶片與資本。台灣業界傳出奧特曼9月30日低調來台，拜會台積電和鴻海集團等公司。台積電3日在台北股市收漲2.6%至1,400元，一周來累漲7.7%；台灣加權指數3日也漲1.5%至26,761點，一周來漲幅4.6%。

OpenAI與三星電子及SK海力士本月1日簽署意向書，引入兩家公司成為「星際之門」基礎設施計畫的記憶體合作夥伴。依協議，三星與SK海力士子公司將與OpenAI共同在南韓開發AI資料中心。這個消息刺激三星電子及SK海力士2日分別收漲3.5%和9.9%，一周來漲幅分別是4.7%和17.5%。Kospi指數當日勁揚2.7%，一周累計上漲4.8%。韓股3日因國定假日休市。

在奧特曼訪韓期間，更傳出OpenAI估值已達5,000億美元，超越億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX，成為全球估值最高的未上市公司，為AI熱潮增添柴火。

奧特曼於2日造訪日本，與日立建立策略合作夥伴關係，共同拓展能源、AI及其他領域。日立表示，合作內容將涵蓋日立的能源與電網業務、冷卻設備、儲存解決方案，以及數位解決方案中心Lumada。分析師看好這項合作有望帶動日立能源的訂單成長，且帶來的「資料儲存設備供應潛力」可能有助日立「表現低迷」的儲存業務。

日立股價3日在東京飆漲10.3%，並且帶動軟銀、東京威力科創等晶片類股也大漲逾2%，推升日經225指數收盤大漲832點，以45,769點刷新歷史紀錄。

AI 日立 SK海力士

