2026年度財報失色 應材營收恐少6億美元

美國最大半導體製造設備生產商應用材料（Applied Materials）表示，在川普政府擴大出口黑名單的範圍後，進一步限制應材的產品銷往中國大陸，預計2026會計年度的營收將因此減少6億美元。

應材股價在3日美股早盤跌逾3%。同業科林研發也跌逾1%，歐洲晶片股漲勢暫歇。

應材在2日提交的監管文件中表示，美國商務部工業與安全局本周發布新規，擴大了受出口限制規範的企業範圍。該公司預計，這可能導致截至明年10月底的2026年度營收減少6億美元。

應材及其同業在向中國客戶供貨與提供支援時，正面臨益發嚴格的管制。此為華府限制中國發展本土晶片供應鏈行動的一環。歷屆美國政府皆以國家安全為由採取相關措施，並嘗試說服其他國家的政府，對應材的海外競爭對手實施類似限制。

美國商務部於9月29日公布這項眾所矚目的規定，旨在阻止受制裁企業透過其關聯公司獲取受到限制的美國商品。根據新規，凡由被列入黑名單企業持有至少50%股權的子公司，現將面臨與其母公司相同的制裁限制。

花旗分析師馬里克指出：「假設中國占2026年度總營收的30%左右，那6億美元影響約為中國營收的7%，以及公司總營收的2%左右。」「預期對科林研發和科累影響較小。」