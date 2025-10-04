快訊

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

叫車平台收「取消費」爭議多…乘客逾時要收費 司機未到是否也要補貼？

影／湖南無人機表演秒變「流星火雨」 觀眾慌張躲避宛如災難片

2026年度財報失色 應材營收恐少6億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國最大半導體製造設備生產商應用材料（Applied Materials）表示，在川普政府擴大出口黑名單的範圍後，進一步限制應材的產品銷往中國大陸，預計2026會計年度的營收將因此減少6億美元。

應材股價在3日美股早盤跌逾3%。同業科林研發也跌逾1%，歐洲晶片股漲勢暫歇。

應材在2日提交的監管文件中表示，美國商務部工業與安全局本周發布新規，擴大了受出口限制規範的企業範圍。該公司預計，這可能導致截至明年10月底的2026年度營收減少6億美元。

應材及其同業在向中國客戶供貨與提供支援時，正面臨益發嚴格的管制。此為華府限制中國發展本土晶片供應鏈行動的一環。歷屆美國政府皆以國家安全為由採取相關措施，並嘗試說服其他國家的政府，對應材的海外競爭對手實施類似限制。

美國商務部於9月29日公布這項眾所矚目的規定，旨在阻止受制裁企業透過其關聯公司獲取受到限制的美國商品。根據新規，凡由被列入黑名單企業持有至少50%股權的子公司，現將面臨與其母公司相同的制裁限制。

花旗分析師馬里克指出：「假設中國占2026年度總營收的30%左右，那6億美元影響約為中國營收的7%，以及公司總營收的2%左右。」「預期對科林研發和科累影響較小。」

美國 黑名單 國家安全

延伸閱讀

稱關稅可讓國庫年進帳1兆美元 川普嗨喊「普發6萬支票」紅利回饋

施俊吉：日本可印鈔投資美國 台灣投資只能賣美債

【重磅快評】以MAGA詮釋台灣模式 龔明鑫是那國官員？

巨大遭美實施暫扣令 盧秀燕憂後續影響

相關新聞

奧特曼催漲AI股…OpenAI執行長捎來利多 激勵日、韓股市勁揚

OpenAI執行長奧特曼近日訪台、韓、日，不只與許多企業簽署協議，更為亞股的人工智慧（AI）題材帶來更多樂觀氛圍，「奧特...

比特幣逆襲 重返12萬美元…印證「光輝10月」幣圈傳說

比特幣2日盤中漲回12萬美元價位，為七周前創下新高價以來首見，印證「光輝10月」的歷史經驗。小摩預期，在散戶大軍買盤加持...

2026年度財報失色 應材營收恐少6億美元

美國最大半導體製造設備生產商應用材料（Applied Materials）表示，在川普政府擴大出口黑名單的範圍後，進一步...

AI 瀏覽器 Comet 免費使用

人工智慧（AI）業者Perplexity在2日宣布，將原本月付200美元才可使用的AI驅動瀏覽器Comet開放全球免費使...

印尼指TikTok拒配合政府提供數據 勒令暫停營運許可

印尼通訊與數位事務部（Komdigi）表示，今天勒令暫停短影音平台TikTok的經營許可執照，原因是該平台拒絕提供與近期...

美股熱得冒泡 市場泡沫何時爆？美銀策略師憂心「已閃現1凶兆」

從美股價格走勢、股票估值、投資組合集中度到市場投機熱度，種種跡象都指向美股已熱得冒泡。所以，市場泡沫要爆了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。