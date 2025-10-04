AI 瀏覽器 Comet 免費使用

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

人工智慧（AI）業者Perplexity在2日宣布，將原本月付200美元才可使用的AI驅動瀏覽器Comet開放全球免費使用，此舉有助於擴大用戶群，並抵禦Google、OpenAI、Anthropic等同樣提供AI瀏覽器的對手。

Perplexity在7月發表Comet瀏覽器，可作為用戶的個人助理，提供網路搜尋、整理標籤、草擬電郵、購物等功能，當時僅開放給月付200美元的Perplexity Max用戶，且等候清單已排上數百萬人。該公司執行長斯里尼瓦斯（Aravind Srinivas）如今表示，將Comet開放免費使用，是為了對抗充斥網路、由人類與AI生成的「廢料內容」，協助用戶找到更高品質的內容。

不過，斯里尼瓦斯也說，免費版本的Comet會有使用頻率限制。

OpenAI在1月發表了Operator，這是一款能透過瀏覽器完成任務的AI代理。Anthropic則在8月宣布一款基於瀏覽器的AI代理；9月，Google在自家Chrome瀏覽器中推出Gemini。Perplexity在8月曾對Google的Chrome瀏覽器提出345億美元的主動收購要約。

Perplexity以AI驅動搜尋引擎著稱，能提供使用者簡潔的答案，並附上網路原始來源連結。在遭媒體指控抄襲內容後，該公司去年推出與出版商共享收益的模式。

