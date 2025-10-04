快訊

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

叫車平台收「取消費」爭議多…乘客逾時要收費 司機未到是否也要補貼？

影／湖南無人機表演秒變「流星火雨」 觀眾慌張躲避宛如災難片

比特幣逆襲 重返12萬美元…印證「光輝10月」幣圈傳說

經濟日報／ 編譯黃淑玲簡國帆／綜合外電
最大加密貨幣比特幣，2日價格又再站上12萬美元之上。 路透
最大加密貨幣比特幣，2日價格又再站上12萬美元之上。 路透

比特幣2日盤中漲回12萬美元價位，為七周前創下新高價以來首見，印證「光輝10月」的歷史經驗。小摩預期，在散戶大軍買盤加持下，可望漲到16.5萬美元；花旗則認為比特幣未來12個月上看18.1萬美元。

根據彭博資訊報價，比特幣2日一度大漲3%，報121,090.31美元，3日盤中維持在120,511.78美元價位附近，一周來上漲約10%。比特幣的史上最高價是8月14日觸及的124,514.62美元。

加密幣交易商Flowdesk交易員丹達夏說，經過一段時間後，比特幣首度再有總體題材。

比特幣指數型基金（ETF）本周來已湧入15億美元，顯然是想要追上近幾周來令人驚訝的黃金漲勢。

過去七年來，比特幣在10月平均上漲17.1%，使幣圈出現一個迷因詞彙，把10月的英文「October」，改成發音類似的「Uptober」（熱漲10月）。

現今也有比特幣與科技股表現相關愈來愈強的跡象，投資人預期可能會在全球風險胃納高漲之際，跟著增持比特幣。

同時，比特幣與費城半導體指數的相關性也在增加，而今年費半至今已飆漲33%。

摩根大通（小摩）表示，比特幣可能從目前的水準上漲約40%至165,000美元，而且會是由散戶大軍的「貨幣貶值交易」來帶動，押注法定貨幣會因通膨貶值，因此買入黃金或比特幣來避險。

另外，芝加哥商業交易所集團（CME）2日表示，計劃明年初開放加密貨幣期貨與選擇權合約的接近全天候交易。

隨著川普政府對加密貨幣的監管態度更加友善。CME的加密貨幣合約交易量已創紀錄。

CME發布聲明表示，計劃於明年初開始，讓加密貨幣期貨和選擇權合約能夠每天交易將近24小時、每周七天，目前仍要待監管當局批准。CME將在CME Globex系統持續交易這些合約，周末進行約兩小時的系統維護。

CME股票、外匯和另類產品全球主管麥考特（Tim McCourt）說：「雖然並非所有市場都適合全天候運作，但隨著市場參與者需要在每周的每一天管理其風險，客戶對全天候加密貨幣交易的需求已提高。」

相較於每周只交易五天的股票和債券等傳統資產，加密貨幣是夜間和周末都持續交易。在當局鬆綁法規帶動數位資產進入新時代後，與加密貨幣相關的期貨和選擇權交易量大增。

CME表示，今年加密貨幣期貨與選擇權的合約交易量創紀錄，名目未平倉量在9月18日達到歷來新高的390億美元，8月的平均每日未平倉合約量也比去年同期增加95%，達到33萬5,200口，平均名目價值達316億美元。

