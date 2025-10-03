不搞AI...福特CEO要兒子暑假打工去當黑手

在這人工智慧（AI）當道的時代，福特汽車公司CEO法利（Jim Farley）並未要他17歲的兒子詹姆森趕流行，他反而要兒子暑假打工時，去當個「黑手」。

法利最近接受播客Decoder訪問時談到，他兒子暑假時去學習如何做電銲，「他學習如何製造、如何真實地用雙手做事，還有如何與其他人建立關係。」

法利說，這段經歷讓他兒子可以有選擇，「如果他成了一名優秀的焊工或技工，負責公司的超重型柴油引擎，身為他的父母我會開心地不得了。」

福特汽車正面臨各種技術人才日漸稀缺的問題，法利稱那些都是「必要經濟」（essential economy）的領域。

福特本周在底特律舉辦一場CEO高峰會，討論企業領袖應如何投資，以提高這些領域的生產力。他說，一旦發生什麼狀況，「我們就沒有足夠的人力可支援我們的社會，」他指的是消防員、緊急救護技術員、水電工、電工、技師、生產線工人等等這些工作。

根據智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）6月時公布的報告，若就經濟效應而言，這些「必要經濟」代表著美國7.5兆美元的國內生產毛額（GDP），以及5,200萬份工作。

若進一步細究對汽車業技術人員的需求，產業機構Tech Force推估，美國每年需要超過10萬份新工作，才能滿足新需求，同時補上那些離開汽車產業者所遺留的缺口。

把兒子送去當焊工至少幾個月後，法利說他希望見到文化有所翻轉；社會對藍領工人的看法不公平，對有名校學歷者過度重視。

他說：「我們的父母和祖父母輩打造了一個很棒的國家，有各式各樣的工作，緊急救護人員也享有很高地位」，「但我們的社會並沒有像對待AI工程師那樣對待這些人員」。

法利也警告，過度依賴科技工作，但有專業技術的勞工卻嚴重不足，會讓美國的國防、必需品的供應與運輸都處於非常脆弱的境地，「萬一哪天真打起仗了，Google不會做靴子，但福特會。」