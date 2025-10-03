印尼指TikTok拒配合政府提供數據 勒令暫停營運許可

印尼通訊與數位事務部（Komdigi）表示，今天勒令暫停短影音平台TikTok的經營許可執照，原因是該平台拒絕提供與近期反政府示威抗議影片相關的數據。

法新社報導，印尼通訊與數位事務部指出，TikTok未能就8月發生的反政府示威事件，提供與直播功能相關的足夠數據，因此勒令「暫停」這個應用程式（App）的營運許可。

該部門官員薩巴（Alexander Sabar）發表聲明說：「這項措施展現政府強硬態度，因為TikTok僅提供部分數據。」

印尼當局要求TikTok提供流量及其他與直播活動有關的資料，以調查部分帳號是否涉及網路賭博等「疑似非法獲利」行為。

通訊與數位事務部指出，TikTok被要求在9月23日截止日前提交資料，但該平台並未配合辦理。

TikTok強調尊重營運所在地市場的法規，並表示正與有關部門密切合作，「同時持續以保護用戶隱私為前提，確保平台為印尼社群提供安全與負責任的網路體驗」。

截至當地時間今天晚間，TikTok的直播功能仍可以使用。

TikTok由中國母公司字節跳動（ByteDance）持有，印尼則是僅次於美國的第二大市場，當地用戶超過1億人。