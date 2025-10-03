快訊

苗栗隨機殺人案…遭刺女童手術5個多小時 母道謝：老師救了女兒一命

印尼指TikTok拒配合政府提供數據 勒令暫停營運許可

中央社／ 雅加達3日綜合外電報導
印尼通訊與數位事務部（Komdigi）表示，今天勒令暫停短影音平台TikTok的經營許可執照，原因是該平台拒絕提供與近期反政府示威抗議影片相關的數據。 路透社
印尼通訊與數位事務部（Komdigi）表示，今天勒令暫停短影音平台TikTok的經營許可執照，原因是該平台拒絕提供與近期反政府示威抗議影片相關的數據。 路透社

印尼通訊與數位事務部（Komdigi）表示，今天勒令暫停短影音平台TikTok的經營許可執照，原因是該平台拒絕提供與近期反政府示威抗議影片相關的數據。

法新社報導，印尼通訊與數位事務部指出，TikTok未能就8月發生的反政府示威事件，提供與直播功能相關的足夠數據，因此勒令「暫停」這個應用程式（App）的營運許可。

該部門官員薩巴（Alexander Sabar）發表聲明說：「這項措施展現政府強硬態度，因為TikTok僅提供部分數據。」

印尼當局要求TikTok提供流量及其他與直播活動有關的資料，以調查部分帳號是否涉及網路賭博等「疑似非法獲利」行為。

通訊與數位事務部指出，TikTok被要求在9月23日截止日前提交資料，但該平台並未配合辦理。

TikTok強調尊重營運所在地市場的法規，並表示正與有關部門密切合作，「同時持續以保護用戶隱私為前提，確保平台為印尼社群提供安全與負責任的網路體驗」。

截至當地時間今天晚間，TikTok的直播功能仍可以使用。

TikTok由中國母公司字節跳動（ByteDance）持有，印尼則是僅次於美國的第二大市場，當地用戶超過1億人。

TikTok 印尼 直播

延伸閱讀

印尼爪哇島校舍塌 搜救3天無生命跡象 失聯59人恐罹難

馬斯克控Netflix提倡跨性別 號召支持者取消訂閱

高學歷年輕人逃跑、經濟四面楚歌 印尼正活成開發中國家最脆弱的樣子

TikTok中美協議將達成 美國TikTok用戶怎麼看

相關新聞

美股熱得冒泡 市場泡沫何時爆？美銀策略師憂心「已閃現1凶兆」

從美股價格走勢、股票估值、投資組合集中度到市場投機熱度，種種跡象都指向美股已熱得冒泡。所以，市場泡沫要爆了嗎？

美股早盤／3大指數繼續飆漲！AI樂觀氛圍助攻大盤 台積電ADR漲1.8%

美股在前市攻上歷史新高後，三大指數3日早盤繼續上漲，即便政府關門導致上月非農就業報告延後發布，市場依舊對人工智慧（AI）...

戒不掉？外媒披露華為最先進AI晶片 仍依賴台積電、三星零組件

研調機構TechInsights拆解後發現，華為在自家最頂級的昇騰人工智慧（AI）處理器，採用了台積電、三星等亞洲科技巨...

印尼指TikTok拒配合政府提供數據 勒令暫停營運許可

印尼通訊與數位事務部（Komdigi）表示，今天勒令暫停短影音平台TikTok的經營許可執照，原因是該平台拒絕提供與近期...

科技股帶動日股走高 激勵亞洲多數股市收漲

日本股市今天在科技股漲勢帶動下收高，激勵亞洲多數股市上揚。同時市場預期美國降息心理壓過政府關門疑慮，也對股市帶來支撐

史上最富！把石油大王洛克斐勒也比下去 馬斯克身價一度破5千億美元

「富比洛克斐勒」仍聽起來比較郎朗上口，但根據富比士（Forbes）的最新排名，馬斯克如今可被視為歷史上最富有的人士。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。