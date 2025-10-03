美股熱得冒泡 市場泡沫何時爆？美銀策略師憂心「已閃現1凶兆」

從美股價格走勢、股票估值、投資組合集中度到市場投機熱度，種種跡象都指向美股已熱得冒泡。所以，市場泡沫要爆了嗎？

美銀（BofA）首席策略師哈奈特表示，雖然所有指標似乎都指向資產泡沫，但他認為泡沫爆破時刻未到。

他說：「史上（所見的）每個泡沫，都是被央行緊縮所戳破。」但他指出，過去兩個月來，「世上沒有任一國央行升息」。

哈奈特發布每周例行的目標價位更新時表示，他還不願斷定美股「頭部」已出現。根據他的「Flow Show」規則，在四周期間內，注入股票和高收益債券的資金流入若是超過資產管理規模（AUM）的1%，就會觸發「賣出」訊號；但過去四周期間，資金流入只達到0.9%的AUM，所以他認為還不構成觸發條件。

不過，哈奈特察覺一個凶兆：過去五個月來，美股標普500指數的低點，都落在每月的第一個交易日，這種情況打從1928年以來從未發生過。大多數投資人都知道，隔年，1929年，美股發生何事（美股大崩盤）。

但就目前而言，市場信心仍十分堅強。過去三周來，全球股票型ETF共吸引1,520億美元資金流入，而貨幣市場基金資產管理規模只占標普500市值的13%；比此數更低的情況很罕見。貨幣市場基金通常是非常保守的資本配置處。