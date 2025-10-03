快訊

苗栗隨機殺人案…遭刺女童手術5個多小時 母道謝：老師救了女兒一命

美股早盤／3大指數繼續飆漲！AI樂觀氛圍助攻大盤 台積電ADR漲1.8%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
即使上月就業報告延後公布，在AI樂觀氛圍支持下，美股三大指數3日早盤仍持續上攻。路透
即使上月就業報告延後公布，在AI樂觀氛圍支持下，美股三大指數3日早盤仍持續上攻。路透

美股在前市攻上歷史新高後，三大指數3日早盤繼續上漲，即便政府關門導致上月非農就業報告延後發布，市場依舊對人工智慧（AI）的前景堅信不移。

道瓊工業指數漲逾200點或0.5%、標普500指數、那斯達克指數早盤均上漲約0.3%。費城半導體指數跳漲0.7%、台積電ADR漲1.8%。

華爾街3日原本應該坐立難安，緊盯9月非農就業報告，不過，隨著政府關門，導致這項數據延後發布，使市場無法掌握就業市場樣貌，只能透過民間數據來確認勞動市場已明顯放緩。

由於聯準會官員已強調，就業市場展露疲態與否，將左右後續會議的降息決策，因此市場格外關注這份就業報告。

即便無法得知美國經濟情勢，拜AI狂熱未歇所賜，美股早盤持續攻上歷史新高。AI巨頭OpenAI的估值已攀抵5,000億美元，躋身舉世估值最高新創業者。此外，3日公布的新AI交易，也助長市場樂觀情緒。日立宣布與OpenAI攜手投入能源計畫，富士通也擴大與輝達（Nvidia）的合作。

在此同時，政府關門似乎仍難解。民主黨持續要求延長醫療照護補貼、才要對政府撥款；共和黨則主張，除非政府重啟運作，才會協商醫保問題。總統川普也持續加碼要脅開除聯邦雇員，並將撤除藍州資金。

