史上最富！把石油大王洛克斐勒也比下去 馬斯克身價一度破5千億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
根據富比士計算，馬斯克的身家破5,000億美元,已成史上最富。路透
根據富比士計算，馬斯克的身家破5,000億美元，已成史上最富。路透

「富比洛克斐勒」仍聽起來比較郎朗上口，但根據富比士（Forbes）的最新排名，馬斯克如今可被視為歷史上最富有的人士。

特斯拉股價大漲所賜，富比士1日估算，馬斯克的身價一度突破5,000億美元，財力超越石油業鉅子洛克斐勒。根據哈佛商學院計算，洛克斐勒在1937年的身家為14億美元，占美國國內生產毛額（GDP）的1.5%。如今馬斯克的財富占美國第2季產值的比重，已攀抵1.6%。

這對洛克斐勒來說有些諷刺，因為他靠標準石油發家致富，但財力卻被從電動車起家的馬斯克超越。

富比士表示，馬斯克在太空探索事業SpaceX的股權價值為1,680億美元，在人工智慧企業xAI（已合併社群平台X）持股價值為600億美元。

SemiAnalysis創辦人、執行長、首席分析師帕泰爾說，馬斯克雄厚的財力，可能不足以讓他在AI軍備競賽中，勝過OpenAI、Anthropic、字母、Meta等對手，因為xAI有可能面臨籌不到資金的風險。

帕泰爾表示，就算馬斯克貴為全球首富，如果他無法為xAI創造營收並募資，就無法獲得資金，無法獲得資金，就無法打造出容量3百萬瓩（GW）的資料中心。

馬斯克也打算透過SpaceX，力圖實現殖民火星的宏圖壯志，目前制定明年出動五艘無人星艦到這顆紅色行星的計畫。

馬斯克 富比士 財富 特斯拉 超級富豪 富翁

