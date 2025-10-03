科技股帶動日股走高 激勵亞洲多數股市收漲

快訊

中央社／ 香港3日綜合外電報導
日本股市今天在科技股漲勢帶動下收高，激勵亞洲多數股市上揚。同時市場預期美國降息心理壓過政府關門疑慮，也對股市帶來支撐。

法新社報導，今年以來，全球股市的漲勢主要受到企業投入人工智慧（AI）領域的帶動，以及市場參與者不願錯過這波商機的影響。

韓國半導體大廠三星電子（Samsung）與SK海力士（SK Hynix）本週宣布與ChatGPT開發商OpenAI達成初步協議，將供應「星際之門」（Stargate）計畫所需晶片及相關設備，進一步激勵市場信心。

日本日立公司（Hitachi）則是在今天宣布與OpenAI建立戰略夥伴關係，雙方合作內容涵蓋AI與能源等領域。

日立股價在這項利多消息帶動下大漲逾9%，日本其他科技股也隨之上揚，其中半導體廠商瑞薩（Renesas）漲幅相近，索尼（Sony）則是上漲2.8%，愛德萬測試也（Advantest）漲逾3%。科技投資巨頭軟銀集團（SoftBank）同樣上漲超過3%。

日股基準日經指數在科技股漲勢帶動下收漲1.9%。至於其他亞股，雪梨、新加坡、威靈頓、台北、雅加達及馬尼拉股市都收高。

香港股市連漲3天後今天回跌。首爾、上海股市則適逢國定假日休市。

