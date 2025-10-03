快訊

一種美元 兩個世界：外銷股乘風高飛 內需股步履維艱

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
疲弱的美元成為美股漲勢分水嶺，外銷與跨國企業的漲勢遠勝過內需股。路透
疲弱的美元成為美股漲勢分水嶺，外銷與跨國企業的漲勢遠勝過內需股。路透

疲弱的美元成為美股分水嶺，外銷與跨國企業表現遠勝內需股。高盛追蹤外銷曝險最高的50檔藍籌股今年大漲21%並創新高，Meta與應用材料等成分股的表現都超越標普500指數；相較下，以國內銷售為主的股票今年僅小漲5%。兩者差距為2009年以來最大。

金融時報報導，渣打銀行G10外匯研究主管Steven Englander指出，「美元疲軟帶來渦輪增壓效應」。

瑞銀G10外匯策略主管Shahab Jalinoos分析，小型進口商將受傷，具全球規模與融資能力的大企業較能應對，出口型企業可獲意外之財。例如，微軟的海外營收比重大，該公司財務長Amy Hood曾在7月財報會議上表示，匯率效應將為營收增長帶來「約2個百分點」的貢獻。

分析師預期，隨著第3季財報季展開，分歧將更明顯。Bespoke總經策略師George Pearkes認為，科技巨擘會受惠、公用事業與銀行承壓。

聯準會（Fed）降息將給美元後續帶來下行空間。如果是這種情境，花旗股票策略師Scott Chronert表示，美元走弱「一開始令人擔心，但到某個階段，寬鬆貨幣就會帶來刺激效應」。

WSJ：輝達向阿聯供應AI晶片的交易陷停滯 黃仁勳感到沮喪

華爾街日報2日獨家報導，一項\向阿拉伯聯合大公國輸送輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片的協議，在簽署近5個月後仍陷...

一種美元 兩個世界：外銷股乘風高飛 內需股步履維艱

疲弱的美元成為美股分水嶺，外銷與跨國企業表現遠勝內需股。高盛追蹤外銷曝險最高的50檔藍籌股今年大漲21%並創新高，Met...

拉抬期中選舉 傳白宮將與數十家企業簽協議 要求擴產或投資

川普政府據傳打算在2026年美國期中選舉前，與製藥等關鍵產業中，數十家被視為攸關國安或經濟安全的公司敲定協議，而且這些協...

美國CME擬明年初開放全天候交易加密幣期貨與選擇權

芝加哥商業交易所集團（CME）表示，計劃明年初將開放加密貨幣期貨與選擇權合約的接近全天候交易。隨著川普政府對加密貨幣的監...

供應憂慮揮之不去 倫敦銅價盤旋16個月高點

國際銅價3日盤中續揚，盤旋在16個月高點附近，主因為供應干擾的憂慮揮之不去、以及美元貶值。

日銀總裁植田重申續升息 時機讓市場猜 日圓應聲貶

日本銀行（央行）總裁植田和男今（3）日重申日銀長期以來的利率立場，表示依然承諾進一步升息，但同時警告全球不確定性可能降低...

