一種美元 兩個世界：外銷股乘風高飛 內需股步履維艱
疲弱的美元成為美股分水嶺，外銷與跨國企業表現遠勝內需股。高盛追蹤外銷曝險最高的50檔藍籌股今年大漲21%並創新高，Meta與應用材料等成分股的表現都超越標普500指數；相較下，以國內銷售為主的股票今年僅小漲5%。兩者差距為2009年以來最大。
金融時報報導，渣打銀行G10外匯研究主管Steven Englander指出，「美元疲軟帶來渦輪增壓效應」。
瑞銀G10外匯策略主管Shahab Jalinoos分析，小型進口商將受傷，具全球規模與融資能力的大企業較能應對，出口型企業可獲意外之財。例如，微軟的海外營收比重大，該公司財務長Amy Hood曾在7月財報會議上表示，匯率效應將為營收增長帶來「約2個百分點」的貢獻。
分析師預期，隨著第3季財報季展開，分歧將更明顯。Bespoke總經策略師George Pearkes認為，科技巨擘會受惠、公用事業與銀行承壓。
聯準會（Fed）降息將給美元後續帶來下行空間。如果是這種情境，花旗股票策略師Scott Chronert表示，美元走弱「一開始令人擔心，但到某個階段，寬鬆貨幣就會帶來刺激效應」。
