美媒：川普政府施壓 蘋果下架移民執法追蹤App
美國科技巨擘蘋果公司（Apple）從App Store線上商店下架多款可匿名通報美國移民暨海關執法局（ICE）探員行蹤的應用程式（App），美國媒體報導這是因為總統川普政府施壓。
美國福斯財經新聞網（Fox Business）率先報導這起下架消息。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）告訴福斯財經新聞網，司法部「今天聯繫蘋果，要求他們從App Store下架ICEBlock應用程式，蘋果也隨即照辦」。
蘋果在致美國國家廣播公司新聞網（NBC News）的聲明中說：「基於我們從執法部門收到有關ICEBlock相關安全風險的消息，我們已從App Store下架ICEBlock和類似的App。」
法新社提到，近幾個月來隨著川普政府在全美各地城市推動的驅逐移民行動升溫，這些App變得愈來愈受歡迎。
然而川普政府官員強烈批評這類App危及執法人員，特別是在德州一處ICE設施上月發生致命槍擊事件後。官員表示，槍手在行凶前幾天曾使用這類App。
這起槍擊案造成兩名被拘留者喪生，另有一人受傷，不過調查人員認為槍手目標是ICE人員。
根據法新社記者實測，多款ICE追蹤App在今晚已無法在蘋果App Store上下載，包括ICEBlock。
法新社尋求置評，但蘋果未立即回應。
