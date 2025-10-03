芝加哥商業交易所集團（CME）表示，計劃明年初將開放加密貨幣期貨與選擇權合約的接近全天候交易。隨著川普政府對加密貨幣的監管態度更加友善。CME的加密貨幣合約交易量已創紀錄。

CME在2日發布聲明表示，計劃明年初開始，讓加密貨幣期貨和選擇權合約能夠每天交易將近24小時、每周七天，目前仍待監管當局批准。CME將在CME Globex系統持續交易這些合約，周末進行約兩小時的系統維護。

CME股票、外匯和另類產品全球主管麥考特（Tim McCourt）說：「雖然並非所有市場都適合全天候運作，但隨著市場參與者需要在每周的每一天管理其風險，客戶對全天候加密貨幣交易的需求已提高。」

相較於每周只交易五天的股票和債券等傳統資產，加密貨幣是夜間和周末都持續交易。在當局鬆綁法規帶動數位資產進入新時代後，與加密貨幣相關的期貨和選擇權交易量大增。

CME表示，今年的加密貨幣期貨與選擇權的合約交易量創紀錄，名目未平倉量在9月18日達到歷來新高的390億美元，8月的平均每日未平倉合約量也比去年同期增加95%，達到33萬5,200口，平均名目價值316億美元。

美國證管會（SEC）主席艾特金斯（Paul Atkins）9月表示，正與商品期貨交易委員會（CFTC）討論針對新產品類別和市場發展的監管事宜，目前正審視預測市場、永續（perpetual）期貨以及各自市場的全天候交易等議題。