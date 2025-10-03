快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

美國CME擬明年初開放全天候交易加密幣期貨與選擇權

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
芝加哥商業交易所集團（CME）計劃，明年初開放加密貨幣期貨與選擇權合約的接近全天候交易。路透
芝加哥商業交易所集團（CME）計劃，明年初開放加密貨幣期貨與選擇權合約的接近全天候交易。路透

芝加哥商業交易所集團（CME）表示，計劃明年初將開放加密貨幣期貨與選擇權合約的接近全天候交易。隨著川普政府對加密貨幣的監管態度更加友善。CME的加密貨幣合約交易量已創紀錄。

CME在2日發布聲明表示，計劃明年初開始，讓加密貨幣期貨和選擇權合約能夠每天交易將近24小時、每周七天，目前仍待監管當局批准。CME將在CME Globex系統持續交易這些合約，周末進行約兩小時的系統維護。

CME股票、外匯和另類產品全球主管麥考特（Tim McCourt）說：「雖然並非所有市場都適合全天候運作，但隨著市場參與者需要在每周的每一天管理其風險，客戶對全天候加密貨幣交易的需求已提高。」

相較於每周只交易五天的股票和債券等傳統資產，加密貨幣是夜間和周末都持續交易。在當局鬆綁法規帶動數位資產進入新時代後，與加密貨幣相關的期貨和選擇權交易量大增。

CME表示，今年的加密貨幣期貨與選擇權的合約交易量創紀錄，名目未平倉量在9月18日達到歷來新高的390億美元，8月的平均每日未平倉合約量也比去年同期增加95%，達到33萬5,200口，平均名目價值316億美元。

美國證管會（SEC）主席艾特金斯（Paul Atkins）9月表示，正與商品期貨交易委員會（CFTC）討論針對新產品類別和市場發展的監管事宜，目前正審視預測市場、永續（perpetual）期貨以及各自市場的全天候交易等議題。

貨幣 資產 美國

延伸閱讀

全民權證／創意 瞄準逾90天

台指期 行情可望延伸

極端氣候致災、複合新興犯罪難偵辦 內政部：警大明年設災害防救學院

10月電子期金融期齊漲

相關新聞

WSJ：輝達向阿聯供應AI晶片的交易陷停滯 黃仁勳感到沮喪

華爾街日報2日獨家報導，一項\向阿拉伯聯合大公國輸送輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片的協議，在簽署近5個月後仍陷...

美國CME擬明年初開放全天候交易加密幣期貨與選擇權

芝加哥商業交易所集團（CME）表示，計劃明年初將開放加密貨幣期貨與選擇權合約的接近全天候交易。隨著川普政府對加密貨幣的監...

供應憂慮揮之不去 倫敦銅價盤旋16個月高點

國際銅價3日盤中續揚，盤旋在16個月高點附近，主因為供應干擾的憂慮揮之不去、以及美元貶值。

日銀總裁植田重申續升息 時機讓市場猜 日圓應聲貶

日本銀行（央行）總裁植田和男今（3）日重申日銀長期以來的利率立場，表示依然承諾進一步升息，但同時警告全球不確定性可能降低...

攸關房貸利率！美國FICO計劃直接出售信用分數給銀行 掀信用產業變革

美國信用評分模型業者Fari Isaac公司（FICO）計劃改革信用評分事業，將直接出售信用分數給抵押貸款放款業者與經銷...

「光輝10月」 比特幣再站上12萬美元 小摩估有望漲至16.5萬美元

比特幣2日盤中漲回12萬美元價位，為七周前創下新高價以來首見。歷史經驗顯示，向來有「數位黃金」稱號的比特幣向來都會迎接「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。