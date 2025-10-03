WSJ：輝達向阿聯供應AI晶片的交易陷停滯 黃仁勳感到沮喪

華爾街日報2日獨家報導，一項\向阿拉伯聯合大公國輸送輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片的協議，在簽署近5個月後仍陷於空轉，令執行長黃仁勳和美國政府部分資深官員感到沮喪。

知情人士指出，此事對黃仁勳和白宮AI主管塞克斯（David Sacks）來說是一大挫折。兩人原本希望這筆價值數十億美元的協議能迅速推進，以彰顯美國新一輪以出口為核心的科技戰略。他們也認為，像與阿聯這樣的協議是美國在AI競賽保持領先中國大陸的關鍵。

依據今年5月公布的協議，阿聯承諾投資美國，換取每年最高達數十萬枚輝達晶片。但經過數月談判，這筆投資遲遲未能落實，令一些不清楚原因的政府官員感到困惑。

報導指出，協議的前景很大程度上掌握在最初倡導的商務部長盧特尼克。由於輝達及其他相關方必須獲得商務部的授權，才能將晶片送往阿聯，因此該部門的批准對協議能否落實至關重要。

知情人士表示，盧特尼克向阿聯施壓，要求先完成對美投資，之後商務部才會批准交付，曠日持久的談判拖慢進度。此外，盧特尼克與部分政府官員今夏也因阿聯與中國關係密切而對國安風險表示憂慮，而中阿關係也引發晶片可能有利中國AI產業的疑慮，進一步拖慢進度。

盧特尼克因推行關稅，以及向H-1B簽證申請者徵收十萬美元新費用而受到抨擊，美阿雙邊談判對他關係重大。此外，與全球最大企業、市值近4.6兆美元的輝達緊張關係，可能成為白宮與該公司之間的一次重大考驗。

知情人士透露，黃仁勳和多位輝達高層曾私下向其他政府官員抱怨盧特尼克的手法與進展緩慢，塞克斯和其他政府成員也感到不滿。一位資深官員則表示，盧特尼克並未阻撓協議，但其他政府官員認為他確實拖慢了進度。

該資深政府官員表示，阿聯正依據「1:1」比例推進協議，即以對美國的投資金額，換取等值的輝達晶片。據該官員指出，阿聯預計在年底前向美國投資至少10億美元，以換取至少價值10億美元的輝達晶片。不過，另有消息人士指出，阿聯仍須另行支付晶片費用。

一位輝達資深高層表示，黃仁勳和其他高層並未抱怨，公司也不擔心協議的處理方式。白宮發言人德賽在聲明中表示，塞克斯和盧特尼克對總統的AI議程不可或缺，正努力促成協議落實。塞克斯的發言人拒絕評論，阿聯外交部沒有回應詢問。