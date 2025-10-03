快訊

供應憂慮揮之不去 倫敦銅價盤旋16個月高點

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
國際銅價3日盤中續揚，盤旋在16個月高點附近。路透
國際銅價3日盤中續揚，盤旋在16個月高點附近，主因為供應干擾的憂慮揮之不去、以及美元貶值。

倫敦3個月銅期貨3日盤中上漲0.2%至每公噸10,514美元，依然接近2日稍早觸及的16個月高點、10,531美元，本周來累計上漲3.3%。

最近銅市聚焦於供應干擾，尤其是在印尼Freeport-McMoRan公司宣告位於印尼的全球第二大銅礦場Grasberg，遭遇不可抗力之後。Grasberg銅精礦產量占全球3%，分析師估算這項干擾可能導致今年9月到明年底的銅產量損失59.1噸，促使高勝、花旗及美銀都調高銅價預測。

SGCIB分析師團隊預期，受綠能轉型、人工智慧（AI）資料中心等因素驅動，需動，銅需求將加速。同時，美國政府關門與美國經濟放緩，也持續帶給美元壓力。

美國 印尼 銅價

相關新聞

供應憂慮揮之不去 倫敦銅價盤旋16個月高點

國際銅價3日盤中續揚，盤旋在16個月高點附近，主因為供應干擾的憂慮揮之不去、以及美元貶值。

日銀總裁植田重申續升息 時機讓市場猜 日圓應聲貶

日本銀行（央行）總裁植田和男今（3）日重申日銀長期以來的利率立場，表示依然承諾進一步升息，但同時警告全球不確定性可能降低...

攸關房貸利率！美國FICO計劃直接出售信用分數給銀行 掀信用產業變革

美國信用評分模型業者Fari Isaac公司（FICO）計劃改革信用評分事業，將直接出售信用分數給抵押貸款放款業者與經銷...

「光輝10月」 比特幣再站上12萬美元 小摩估有望漲至16.5萬美元

比特幣2日盤中漲回12萬美元價位，為七周前創下新高價以來首見。歷史經驗顯示，向來有「數位黃金」稱號的比特幣向來都會迎接「...

催漲股價動能不下黃仁勳！OpenAI奧特曼亞洲行點亮台日韓科技股

分析師擔心AI熱可能泡沫化，投資人卻熱情仍不減地持續追逐AI題材：走訪日韓的OpenAI執行長奧特曼光環四射，明顯拉抬了...

中國DeepSeek封殺台灣 義國AI企業：妨礙跨國合作

知名義大利AI翻譯公司Translated.昨天邀外媒參觀位在羅馬總部，創辦人特隆波第強調公司重視人本精神與開放價值，因...

