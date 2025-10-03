供應憂慮揮之不去 倫敦銅價盤旋16個月高點

國際銅價3日盤中續揚，盤旋在16個月高點附近，主因為供應干擾的憂慮揮之不去、以及美元貶值。

倫敦3個月銅期貨3日盤中上漲0.2%至每公噸10,514美元，依然接近2日稍早觸及的16個月高點、10,531美元，本周來累計上漲3.3%。

最近銅市聚焦於供應干擾，尤其是在印尼Freeport-McMoRan公司宣告位於印尼的全球第二大銅礦場Grasberg，遭遇不可抗力之後。Grasberg銅精礦產量占全球3%，分析師估算這項干擾可能導致今年9月到明年底的銅產量損失59.1噸，促使高勝、花旗及美銀都調高銅價預測。

SGCIB分析師團隊預期，受綠能轉型、人工智慧（AI）資料中心等因素驅動，需動，銅需求將加速。同時，美國政府關門與美國經濟放緩，也持續帶給美元壓力。