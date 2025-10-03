日銀總裁植田重申續升息 時機讓市場猜 日圓應聲貶

日本銀行（央行）總裁植田和男今（3）日重申日銀長期以來的利率立場，表示依然承諾進一步升息，但同時警告全球不確定性可能降低企業調高薪資的意願，避免對本月30日是否升息釋出任何明確訊號，留給市場揣測升息時機，投資人解讀立場偏鴿，日圓兌美元3日盤中貶值0.4%，報147.77日圓兌1美元。。

植田在大阪向當地企業領袖發表演講時表示，「如果先前所闡述的經濟活動與物價基準情境得以實現，日銀將會隨著經濟活動與物價的改善，持續調高政策利率。」

不過，他避免釋出任何政策調整的訊號，反而採取更中性的立場，只強調決策官員在考量利率調整時所要監測的因素。

他說，為判斷經濟活動與物價是否正在改善，日銀目前將監控諸多因素，例如全球經濟（特別是美國經濟）、美國關稅對日本企業獲利的影響，以及工資與物價走勢，包括糧食通膨等。

他也說，日本經濟展望有各種不確定性，包括美國勞動市場疲軟跡象日增、美國關稅對日本企業獲利的影響等，「美國經濟的未來走向、及其貨幣政策的傳導，可能大幅影響日本經濟和物價」。

Aozora首席銀行市場師策略諸我晃表示，「植田的一些鴿派語言論引發市場賣出日圓」，「市場原本預期植田會更偏鷹派，但他避免在升息議題採取激進立場」。

在日銀9月決議按兵不動的決率會議中，有兩名理事持出異議，一名被視為鴿派的理事本周稍早也指出，政策調整的必要性已提高。

然而，即便植田只是重申長期政策立場，也可能讓市場持續揣測日銀是否會本月底升息，因為植田既未支持、也未否定相關看法。隔夜交換利率市場的定價顯示，交易員認為日銀本月底升息的可能性約為60%，明顯高於9月初的約22%。

植田3日發表演講的場合是大阪年會，向來是日銀總裁發表年度最重要演說的活動之一。日本通膨率過去三年多以來都在維持日銀的2%目標以上。