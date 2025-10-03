攸關房貸利率！美國FICO計劃直接出售信用分數給銀行 掀信用產業變革

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國信用評分模型業者Fari Isaac公司（FICO）計劃改革信用評分事業，將直接出售信用分數給抵押貸款放款業者與經銷業者。歐新社
美國信用評分模型業者Fari Isaac公司（FICO）計劃改革信用評分事業，將直接出售信用分數給抵押貸款放款業者與經銷業者。歐新社

美國信用評分模型業者Fari Isaac公司（FICO）計劃改革信用評分事業，將直接出售信用分數給抵押貸款放款業者與經銷業者，跳過向來會把這些分數打包販售的益博睿（Experian）、易速傳真（Equifax）及環聯資訊（Transunion）等三大信用資料公司，將帶給美國信用評分產業重大轉變，

FICO股價2日狂漲18%，環聯資訊大跌逾10%，易速傳真重挫逾8%，益博睿則跌超過3%。

FICO表示，將直接把信用分數授權給抵押貸款經銷商使用，這些經銷商接著能直接把FICO的分數發送給借款人。根據新計畫，放款業者將能在兩種價格模型之間選擇，FICO執行長蘭辛（Will Lansing）表示，「這項變革消弭了對FICO分數的非必要加價，並且讓運用FICO分數驅使抵押貸款決策的業者，能夠選擇價格模型」。

美國近90%的放款業者在評估借款人的信用風險時，會仰賴FICO的分數。FICO的信用分數常介於300-850分，分數愈高代表信用風險愈低，不僅會影響購屋者的房貸利率，也攸關其貸款額度、以及能否符合特定貸款的申請資格。

全國消費者法律中心（NCLC）律師認為，考量到信用資料公司對上百萬消費者個人財務的重大影響，FICO此舉對消費者來說可能是利多，至少「沒壞處」。

同時，近年房價和房貸利率居高不下，房屋的潛在買主一直承受壓力，因此任何有助房貸業者降低成本（理論上能把省下的費用轉嫁給借款人）的舉動，都可能受歡迎。

在有人申請抵押貸款時，FICO模型會從益博睿、易速傳真及環聯資訊等三大主要信用資料公司各自的檔案獲取資訊，算出信用分數，考量的因素包括個人繳款紀錄、欠債金額、信用歷史長度等，FICO會把所有這些資訊輸入一個機密演算法，製作出三份信用報告和三個信用分數。這三個FICO分數會先由信用資料公司購買，再轉售給經銷商，再由經銷商將信用報告提供給放款業者。

隨後，放款業者接著能根據分數，決定是否核准借款人的抵押貸款與利率。過去放款業者一直無法直接向FICO購買信用分數。FICO信用分數的費用是由經銷商與放款人支付，再以手續費的形式轉嫁給一般民眾，但這些手續費持續上漲。

聯邦政府今年7月顛覆現行制度，允許放款業者使用第二個信用評分模型VantageScore。VantageScore是由三大主要信用報告公司2006年創建，考量因素涵蓋是否準時繳納房租等，直接挑戰FICO在抵押貸款市場的影響力。

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）執行長兼總裁布洛史密特（Bob Broeksmit）表示，雖然現在要判斷消費者是否能實際感受到成本降低，還言之過早，但這種「跳過中間人」的做法是「朝正確方向邁出一步」。

LendingTree首席消費者金融分析師舒茲（Matt Schulz）則不太確定消費者能否受惠，「重點看起來是FICO及其抵押貸款事業的客戶，而非關於一般購屋者」。

信用 消費者 美國

相關新聞

日銀總裁植田重申續升息 時機讓市場猜 日圓應聲貶

日本銀行（央行）總裁植田和男今（3）日重申日銀長期以來的利率立場，表示依然承諾進一步升息，但同時警告全球不確定性可能降低...





「光輝10月」 比特幣再站上12萬美元 小摩估有望漲至16.5萬美元

比特幣2日盤中漲回12萬美元價位，為七周前創下新高價以來首見。歷史經驗顯示，向來有「數位黃金」稱號的比特幣向來都會迎接「...

催漲股價動能不下黃仁勳！OpenAI奧特曼亞洲行點亮台日韓科技股

分析師擔心AI熱可能泡沫化，投資人卻熱情仍不減地持續追逐AI題材：走訪日韓的OpenAI執行長奧特曼光環四射，明顯拉抬了...

中國DeepSeek封殺台灣 義國AI企業：妨礙跨國合作

知名義大利AI翻譯公司Translated.昨天邀外媒參觀位在羅馬總部，創辦人特隆波第強調公司重視人本精神與開放價值，因...

標普500指數短期回檔訊號現！但年底前仍可望衝破7,000點

近期標普500指數與五大類股的相關性降至異常低點，提醒投資人短期回檔風險；但分析師認為，牛市仍有上行空間，年底前挑戰7,...

