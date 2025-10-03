阿聯晶片合約遲無進展 華爾街日報：輝達黃仁勳沮喪

快訊

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

「華爾街日報」今天報導，一項旨在向阿拉伯聯合大公國運送輝達人工智慧（AI）晶片的協議在簽署近5個月後仍遲無進展，使得輝達執行長黃仁勳和一些美國政府高官感到沮喪。

「華爾街日報」（WSJ）報導，知情人士透露，這些延遲對黃仁勳和白宮AI事務主管塞克斯（DavidSacks）來說是一大挫折，他們原本希望這項價值數十億美元的協議能迅速推進，以突顯美國側重出口的新科技戰略。

他們認為，像與阿聯達成的這類協議，是美國在AI競賽中領先中國的關鍵。

根據這項5月宣布的協議，阿聯承諾在美國投資，以換取每年多達數十萬枚輝達（Nvidia）晶片。但知情人士表示，經過數月談判，這項投資仍未實現，令一些不明白延遲原因的政府官員感到不解。

這項協議的未來主要掌握在商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）手中，他最初是這項協議的倡導者。商務部的批准對於完成這項交易至關重要，因為商務部必須授權輝達及其他相關方將晶片運往阿聯。

一些知情人士表示，盧特尼克已敦促阿聯在美國投資到位後，他的部門才會批准交付晶片，還說這些漫長的對話拖慢了交易進度。

今年夏天，盧特尼克和一些政府官員也擔心國安風險，因為阿聯與中國關係密切。這種關係加劇了晶片可能惠及中國AI產業的擔憂，並阻礙了這項交易。

一些知情人士表示，黃仁勳和輝達多位高層私下向其他政府官員抱怨盧特尼克的策略和緩慢的進度。塞克斯和政府內部其他人也感到不滿。一名高階政府官員則堅稱盧特尼克並未阻礙交易，但其他政府官員則認為他確實拖慢了進程。

一名輝達高階主管表示，黃仁勳和其他人並未抱怨，還說公司並不擔心這項交易的處理方式。

白宮發言人德賽（Kush Desai）透過聲明表示：「塞克斯和盧特尼克部長對於總統的AI政策至關重要，他們正努力為美國人民達成協議。」

塞克斯的發言人婉拒置評。阿聯外交部未回應置評請求。

