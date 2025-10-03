快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

美台高科技論壇11/1矽谷登場 聚焦實體AI

中央社／ 舊金山2日專電

國科會與矽谷台灣科技社團「北美台灣工程師協會」、「矽谷台美產業科技協會」合作，將舉辦美台高科技論壇以及年會，以實體AI、機器人領域應用為主軸，在矽谷發揮台灣人影響力，連結科技人士、引領趨勢。

另外，聚焦台灣半導體發展的紀錄片「造山者－世紀的賭注」也將搬到矽谷大銀幕播放。

國科會駐舊金山科技組偕「北美台灣工程師協會」矽谷分會（NATEA-SV）、「矽谷台美產業科技協會」（TAITA-SV）共同啟動台灣科技社團的年度旗艦會議、以及紀錄片特別放映會。

「北美台灣工程師協會」矽谷分會主辦的美台高科技論壇將於11月1日在科技文化保存地「計算機歷史博物館」登場；以實體AI為主軸，邀請GoogleDeepMind推動大語言模型的研究副總裁紀懷心、史丹佛大學電機與資工系助理教授芬恩（Chelsea Finn）進行主題演講，分享AI如何從數位世界跨越至實體世界，推動產業、社會革新。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今年5月在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講強調實體AI是下一波浪潮。實體AI將AI從軟體推行至能夠在現實世界中感知、推理、行動的機器人或裝置。 美台高科技論壇將就這項科技發展進行對話，盼引領趨勢。

「矽谷台美產業科技協會」致力促進台美科技合作與文化交流，今年年會將於10月25日在矽谷新創聖地帕羅奧圖（Palo Alto）舉行，探討人類如何與智慧機器夥伴共創未來。工研院執行副總胡竹生將分享關於AI技術登陸智慧機器及產業應用的知識。

AI革命改變職場、就業市場生態，兩大會議今年都強調連結，提供台美科技人士交流的平台。駐舊金山科技組長顏宏偉表示，台灣的半導體、硬體實力難以取代，有別於其他科技會議，矽谷台灣科技社團主辦的年會特別彰顯出「台灣」的價值與實力。

在大型會議期間，「造山者－世紀的賭注」也將來到矽谷放映。

「造山者－世紀的賭注」為台灣第一部半導體歷史紀錄片，講述橫跨半世紀、數代人傾力投入的故事；從1970年代引進美國技術起步，到今日成為全球晶片供應鏈核心。

在台灣半導體產業發展過程中，矽谷扮演關鍵角色，使放映會格外具有意義。導演蕭菊貞、製片人陳添順與蔣顯斌也將飛到現場，與美國觀眾進行交流。

矽谷 美台 台美

延伸閱讀

關稅談判我提台灣模式 龔明鑫：沒聽過矽谷複製被掏空 反更強大

台灣模式輸出「竹科經驗」赴美建園區？網熱議：哲學系偷換名詞

AI版爆肝文化 矽谷996工時掀風潮

科技業進入爆肝新常態！「996工時」在矽谷蔚為風潮

相關新聞

日銀總裁植田重申續升息 時機讓市場猜 日圓應聲貶

日本銀行（央行）總裁植田和男今（3）日重申日銀長期以來的利率立場，表示依然承諾進一步升息，但同時警告全球不確定性可能降低...

攸關房貸利率！美國FICO計劃直接出售信用分數給銀行 掀信用產業變革

美國信用評分模型業者Fari Isaac公司（FICO）計劃改革信用評分事業，將直接出售信用分數給抵押貸款放款業者與經銷...

「光輝10月」 比特幣再站上12萬美元 小摩估有望漲至16.5萬美元

比特幣2日盤中漲回12萬美元價位，為七周前創下新高價以來首見。歷史經驗顯示，向來有「數位黃金」稱號的比特幣向來都會迎接「...

催漲股價動能不下黃仁勳！OpenAI奧特曼亞洲行點亮台日韓科技股

分析師擔心AI熱可能泡沫化，投資人卻熱情仍不減地持續追逐AI題材：走訪日韓的OpenAI執行長奧特曼光環四射，明顯拉抬了...

中國DeepSeek封殺台灣 義國AI企業：妨礙跨國合作

知名義大利AI翻譯公司Translated.昨天邀外媒參觀位在羅馬總部，創辦人特隆波第強調公司重視人本精神與開放價值，因...

標普500指數短期回檔訊號現！但年底前仍可望衝破7,000點

近期標普500指數與五大類股的相關性降至異常低點，提醒投資人短期回檔風險；但分析師認為，牛市仍有上行空間，年底前挑戰7,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。