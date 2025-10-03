美台高科技論壇11/1矽谷登場 聚焦實體AI

國科會與矽谷台灣科技社團「北美台灣工程師協會」、「矽谷台美產業科技協會」合作，將舉辦美台高科技論壇以及年會，以實體AI、機器人領域應用為主軸，在矽谷發揮台灣人影響力，連結科技人士、引領趨勢。

另外，聚焦台灣半導體發展的紀錄片「造山者－世紀的賭注」也將搬到矽谷大銀幕播放。

國科會駐舊金山科技組偕「北美台灣工程師協會」矽谷分會（NATEA-SV）、「矽谷台美產業科技協會」（TAITA-SV）共同啟動台灣科技社團的年度旗艦會議、以及紀錄片特別放映會。

「北美台灣工程師協會」矽谷分會主辦的美台高科技論壇將於11月1日在科技文化保存地「計算機歷史博物館」登場；以實體AI為主軸，邀請GoogleDeepMind推動大語言模型的研究副總裁紀懷心、史丹佛大學電機與資工系助理教授芬恩（Chelsea Finn）進行主題演講，分享AI如何從數位世界跨越至實體世界，推動產業、社會革新。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今年5月在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講強調實體AI是下一波浪潮。實體AI將AI從軟體推行至能夠在現實世界中感知、推理、行動的機器人或裝置。 美台高科技論壇將就這項科技發展進行對話，盼引領趨勢。

「矽谷台美產業科技協會」致力促進台美科技合作與文化交流，今年年會將於10月25日在矽谷新創聖地帕羅奧圖（Palo Alto）舉行，探討人類如何與智慧機器夥伴共創未來。工研院執行副總胡竹生將分享關於AI技術登陸智慧機器及產業應用的知識。

AI革命改變職場、就業市場生態，兩大會議今年都強調連結，提供台美科技人士交流的平台。駐舊金山科技組長顏宏偉表示，台灣的半導體、硬體實力難以取代，有別於其他科技會議，矽谷台灣科技社團主辦的年會特別彰顯出「台灣」的價值與實力。

在大型會議期間，「造山者－世紀的賭注」也將來到矽谷放映。

「造山者－世紀的賭注」為台灣第一部半導體歷史紀錄片，講述橫跨半世紀、數代人傾力投入的故事；從1970年代引進美國技術起步，到今日成為全球晶片供應鏈核心。

在台灣半導體產業發展過程中，矽谷扮演關鍵角色，使放映會格外具有意義。導演蕭菊貞、製片人陳添順與蔣顯斌也將飛到現場，與美國觀眾進行交流。