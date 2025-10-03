「光輝10月」 比特幣再站上12萬美元 小摩估有望漲至16.5萬美元

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
最大加密貨幣比特幣，2日價格又再站上12萬美元之上。 路透
比特幣2日盤中漲回12萬美元價位，為七周前創下新高價以來首見。歷史經驗顯示，向來有「數位黃金」稱號的比特幣向來都會迎接「光輝10月」（Uptober），本月的平均表現最強，又恰逢美國政府停擺將導致投資人尋找避險資產，上漲動能增強。

根據彭博資訊報價，比特幣2日一度大漲3%，報121,090.31美元，3日盤中維持在120,430.53美元價位附近，一周來上漲約10%。比特幣的史上最高價是8月14日觸及的124,514.62美元。

加密幣交易商Flowdesk交易員丹達夏說，經過一段時間後，比特幣首度再有總體題材。比特幣指數型基金（ETF）本周來已湧入15億美元，顯然是想要追上近幾周來令人驚訝的黃金漲勢。

過去七年來，比特幣在10月平均上漲17.1%，使幣圈出現一個迷因詞彙，把10月的英文「October」，改成發音類似的「Uptober」（熱漲10月）。現今也有比特幣與科技股表現相關愈來愈強的跡象，投資人預期可能會在全球風險胃納高漲之際，跟著增持比特幣。

同時，比特幣與費城半導體指數的相關性也在增加，而今年費半指數至今已飆漲33%。

摩根大通（小摩）表示，比特幣可能從目前的水準上漲約40%至165,000美元，而且會是由散戶大軍的「貨幣貶值交易」（debasement trade）來帶動。這類交易押注法定貨幣會因通膨貶值，因此買入黃金或比特幣來避險。

過去一季裡，散戶投資人加速擁抱此交易，大量資金湧入比特幣ETF和黃金ETF。

