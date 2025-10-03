催漲股價動能不下黃仁勳！OpenAI奧特曼亞洲行點亮台日韓科技股

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合
奧特曼周四（中）拜會南韓總統李在明，三星電子董事長李在鎔在旁聆聽。歐新社
奧特曼周四（中）拜會南韓總統李在明，三星電子董事長李在鎔在旁聆聽。歐新社

分析師擔心AI熱可能泡沫化，投資人卻熱情仍不減地持續追逐AI題材：走訪日韓的OpenAI執行長奧特曼光環四射，明顯拉抬了科技股及當地股指。

奧特曼此行，目的是為估值已達5,000億美元的OpenAI確保所需晶片與資本。

周三，OpenAI與三星電子及SK海力士簽署意向書，引入兩家公司成為「星際之門」（Stargate）基礎設施項目的記憶體合作夥伴。依協議，三星與SK海力士子公司將與OpenAI共同在南韓開發AI資料中心。

消息激勵股價，周四三星電子及SK海力士分別收漲3.5%和9.9%，一周漲幅分別是4.7%和17.5%。Kospi指數當日勁揚2.7%，一周累計上漲4.8%。韓股周五休市。

奧特曼於周四轉進日本，OpenAI在那裡與日立建立策略合作夥伴關係，共同拓展能源、人工智慧及其他領域。

日立於10月2日在社群平台X公告，與OpenAI簽署諒解備忘錄。日立發言人向彭博資訊表示，合作內容將涵蓋日立的能源與電網業務、冷卻設備、儲存解決方案，以及數位解決方案中心Lumada。

彭博行業研究分析師Takeshi Kitaura與Ian Ma指出，這項合作有望帶動日立能源的訂單成長，該部門在截至3月底的財年度，調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITA）占公司比重超過20%。分析師補充，合作帶來的「資料儲存設備供應潛力」可能有助於日立「表現低迷」的儲存業務。

日立股價周五在東京證交所盤中一度飆漲9.3%，為4月10日以來盤中最大漲幅。

此前，台灣業界傳出奧特曼30日低調來台，拜會台積電和鴻海等公司。台積電周五上漲1.1%至1,380元，一周來累漲6.15%；台灣加權指數周五上漲0.5%至26,521.22點，一周漲幅3.7%。

