晶片出口受限 應用材料：2026營收恐減6億美元

美國晶片設備製造商應用材料（Applied Materials）表示，因美國政府擴大出口限制，將衝擊半導體、航空及醫療設備等多個產業，預計2026年度公司營收恐將減少6億美元。

應用材料在一份提交文件中指出，在政府的新規定下，公司向部分中國客戶出口產品、提供特定零件與服務時，若未取得執照，將變得更加困難；這項消息傳出後，應用材料今天盤後股價下跌約3%。

美國商務部9月29日擴大出口黑名單，將上市企業的控股子公司也納入限制，以嚴格打擊中國及其他國家試圖利用子公司來規避美國的出口管制。

此外，應用材料也預期，新規定將對公司今年第4季營收造成約1.1億美元的影響。

應用材料與對手艾司摩爾（ASML Holding）等，原本已因中國市場疲軟、美國關稅壓力而面臨挑戰。應用材料在8月間便已對第4季銷售及獲利做出保守預測。

應用材料今年第3季營收年增8%，達73億美元，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）統計預期的72.2億美元。

在2024會計年度，應用材料營收則成長2.5%，達到271.8億美元。