晶片出口受限 應用材料：2026營收恐減6億美元
美國晶片設備製造商應用材料（Applied Materials）表示，因美國政府擴大出口限制，將衝擊半導體、航空及醫療設備等多個產業，預計2026年度公司營收恐將減少6億美元。
應用材料在一份提交文件中指出，在政府的新規定下，公司向部分中國客戶出口產品、提供特定零件與服務時，若未取得執照，將變得更加困難；這項消息傳出後，應用材料今天盤後股價下跌約3%。
美國商務部9月29日擴大出口黑名單，將上市企業的控股子公司也納入限制，以嚴格打擊中國及其他國家試圖利用子公司來規避美國的出口管制。
此外，應用材料也預期，新規定將對公司今年第4季營收造成約1.1億美元的影響。
應用材料與對手艾司摩爾（ASML Holding）等，原本已因中國市場疲軟、美國關稅壓力而面臨挑戰。應用材料在8月間便已對第4季銷售及獲利做出保守預測。
應用材料今年第3季營收年增8%，達73億美元，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）統計預期的72.2億美元。
在2024會計年度，應用材料營收則成長2.5%，達到271.8億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言