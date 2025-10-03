中國DeepSeek封殺台灣 義國AI企業：妨礙跨國合作

知名義大利AI翻譯公司Translated.昨天邀外媒參觀位在羅馬總部，創辦人特隆波第強調公司重視人本精神與開放價值，因此中國AI產品DeepSeek技術雖強，卻以言論審查封殺台灣，就難以成為合作對象。

1999年成立的Translated.是全球AI翻譯領導品牌，可翻譯超過200種語言，合作客戶包括歐盟、世界衛生組織、Google、Airbnb、IBM等。中央社等外國媒體記者昨天受邀，與現任執行長、資訊科學家特隆波第（Marco Trombetti）座談。

●中國AI技術強 封殺台灣有礙跨國合作

中央社記者在會中提問AI帶來的資安風險，例如義大利政府今年1月底率先宣布禁用中國DeepSeek人工智慧公司。對此特隆波第舉起手機笑答，「為什麼我們的翻譯公司不能與 DeepSeek合作？我用一個簡單句子來測試就能解釋。」

特隆波第隨即對手機裡的DeepSeek軟體下指令，要求把一句英文翻成義文：「台灣是個很棒的地方，但和中國關係很複雜。」他當眾讀出DeepSeek的回應是「讓我們聊點別的吧。」引起現場各國記者一片錯愕驚呼。

特隆波第說，中國人工智慧模型在過去一年效率顯著進展，DeepSeek用1/10資源實現ChatGPT 9成對談效果，從工程角度來看是非凡成就，證明年輕工程師的才能，且DeepSeek決定向所有人開放技術，這種開源方案為許多人帶來希望。

不過，特隆波第直言，DeepSeek仍是由政權創建的系統，且並非一個能適應所有文化、完全開放的系統，「我們不能用DeepSeek翻譯，因為我們必須允許任何人翻譯所有內容，我們知道中國有自己的規則，但這意味它限制了我們後續的用途。」

●AI不能超越人性 教宗邀頂尖科學家連署呼籲

儘管Translated.使用最先進AI翻譯技術，該公司座右銘卻是「我們相信人類」 。特隆波第表示，公司去年拍攝一部廣受迴響的「人情味」（Human Touch）短片，凸顯人類許多眼神與肢體語言都是機器無法翻譯的。

此外，今年9月12日，在教宗良十四世號召下，特隆波第與AI教父班吉歐（Yoshua Bengio）、羅素（Stuart Russell）等多位科學家，也簽署一份聲明，呼籲AI應用須遵守道德界線，例如不可被用來決定人類生死，但如今此一現象已發生，俄烏戰爭7成死亡都是無人機造成。

特隆波第警示，AI應用最大隱憂是「失控危機」，人類終有一死， 下一代學習知識技術需要時間，這使人類傳承與發展進程緩慢，但AI機器進化速度快得驚人，且它是不朽的，不會被重置，人類是否能掌控AI是個疑問。

●凸顯人本與義國品味 總部如豪華渡假村

有別於許多高科技公司的冷調極簡風，Translated.建築也深具特色。總部除了位在羅馬南方Eur豪宅區，鄰居包括義大利知名女歌手蘿拉保西妮（LauraPausini），室內還有大片景觀庭園、咖啡廳、游泳池，讓許多前來洽公的客戶，誤以為來到豪華渡假村。

特隆波第親自引導記者參觀時解釋，這棟別墅原主人是義大利知名政治家、前內政部長加瓦（AntonioGava），其中一間書房的書櫥推開藏有暗室，相傳是加瓦收藏秘密檔案之處，專門記錄他在政壇報恩與報仇的對象。

特隆波第表示，建築保持了許多具有歷史感的原貌，但也因應需求執行了一番改造，例如咖啡廳是原本的車庫，因為加瓦出生於南義那不勒斯，另一間辦公室先前的用途，則是置放兩個巨型「披薩燃木烤爐」。他笑稱，營造夢幻辦公環境，一方面是想讓員工更易激發靈感，另一原因很簡單「我們是義大利人，不能沒有時尚與品味。」