標普500指數短期回檔訊號現！但年底前仍可望衝破7,000點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股頻創新高，分析師認為牛市還有上行空間，年底前挑戰7,000點。路透
近期標普500指數與五大類股的相關性降至異常低點，提醒投資人短期回檔風險；但分析師認為，牛市仍有上行空間，年底前挑戰7,000點。

DataTrek共同創辦人Nicholas Colas周四寄出報告指出，他追蹤科技、工業、非必需消費、金融與醫療保健等五大類股與標普500指數過去30天的價格相關性，發現近期均值比長期平均值低了超過兩個標準差。

當相關性讀數低於0.61的兩個標準差水準，往往對應標普500指數的短期高點。自2023年以來，每次出現這種狀況，標普都會在接下來數周內下跌5%至18%。

Colas表示，「這不是『今天全部拋售』的訊號，只是提示短期高點可能已到。」

他補充說：「標普類股相關性目前反映出投資人過度自信，歷史經驗顯示，需要一個催化因素將其拉回更合理水準。」在催化因素出現前，他認為大型股可能「緩慢上行」。

此外，根據Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee，聯邦機構暫停發布經濟數據是「次要議題」，過去政府關門停擺事件都對股市影響甚微。

他表示：「我們不會因為停擺而偏向看空。如果股市下跌，我們會逢低買進。值得注意的是，停擺可能引發大量災難性警告。」

標普500自4月低點已上漲近40%，回到歷史高點，2025年累計漲幅達14%。以周四收盤6,715.35點計算，若要達到7,000點仍需大約4%漲幅。

Lee認為，季節性因素才是接下來股市的主要驅動力，自1950年以來，標普500第4季的中位數漲幅為4.9%，勝率81%。與1998年及2024年類似，當時聯準會在9月降息，標普500在年底三個月平均上漲13.8%；若歷史重演，今年有望挑戰7,750點。

標普 指數 投資人

