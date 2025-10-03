快訊

金價漲至新高後回落 油價跌至近五個月低點 倫敦銅觸一年多高點

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金現貨價格2日盤中再創新高價，在連五漲後不敵獲利了結賣壓，收盤下跌0.24%。 路透
紐約黃金現貨價格2日盤中再創新高價，在連五漲後不敵獲利了結賣壓，收盤下跌0.24%。 路透

國際金價周四（2日）回落，因為美元走高，同時投資人在金價五連漲並創新高後，獲利了結。油價則是跌至近五個月低點，市場預期石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將在周末的會議上同意恢復更多閒置產能。銅價周四觸及逾一年高點，因投資人權衡全球供應中斷因素，並認為美國降息將有助提振需求。

美元反彈加上獲利了結，紐約黃金現貨價格周四收盤下跌0.24%，報每英兩3,856.58美元。盤中一度觸及歷史新高價3,896.85美元。不過在達拉斯聯準銀行總裁蘿根呼籲進一步降息應謹慎為之的談話後，轉為下跌。

美元指數上漲，對以美元計價的金價構成壓力。金價近幾周連創新高，因此也更容易受到獲利回吐的影響。過去一個月，黃金一直處於超買區域，遠超標普500指數。

黃金做為不確定時期的避險資產，在低利率的環境中表現良好，今年以來，黃金價格已飆漲46%，有望創下1979年以來最大年度漲幅。隨著美國聯準會重啟降息、全球各央行買盤和黃金ETF持倉增加等有利因素出現，支撐金價上漲。

原油價格周四跌至近五個月低點，除了擔心OPEC+增產恐令市場供應過剩，美國政府繼續停擺也引發避險情緒。

布蘭特原油期貨結算價下跌1.24美元，或1.9%，報每桶64.11美元，這是6月2日以來的最低價。美國西德州原油期貨結算價下跌1.30美元，或2.1%，報每桶60.48美元，則是5月30日以來最低。

三位知情人士告訴路透，OPEC+可能在11月增產多達每日50萬桶，是10月增幅的三倍，沙烏地阿拉伯想要奪回市占。 Onyx資本集團總經理Jorge Montepeque說，麥格理等多家銀行預測油市將出現「超級供應過剩」；投資研究機構HFI Research也指出，「不祥之兆已顯現，美國原油庫存將在年底前增加，全球可見庫存也將上升。再加上OPEC+原油出口增加，最終將導致油市持續疲軟」。

銅價周四盤中觸及一年多來新高，倫敦金屬交易所期銅自2024年5月以來首次突破每噸10,500美元。Freeport-McMoRan宣布其位於印尼的格拉斯伯格巨型礦山，進入不可抗力狀態，這只是南美至非洲地區一系列供應受挫的最新案例，這些導致供應中斷的事件，共同支撐了銅價的上漲。而降息預期也能提振包括銅在內等基本金屬的需求。

