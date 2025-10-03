AI狂潮帶動耗能需求 贏家輪到重機械？卡特彼勒股價飆歷史新高

AI淘金潮最初推高了晶片製造商與軟體公司的股價，隨後，隨著電力需求急升，公用事業與資料中心建設商迎來繁榮。如今，投資人的目光投向更遠處，尋找數千億美元湧入AI基礎設施建設的下一批受惠者。老牌重型工業設備製造公司卡特彼勒（Caterpillar）意外成為焦點。

這家以黃色挖掘機和推土機聞名的美國標誌性公司，股價9月收於歷史新高，主因是投資人押注該公司發電用渦輪機的訂單將大增，受惠於AI對電力幾乎永不滿足的需求。

Gamco Investors旗下Gabelli的投資組合經理Brian Sponheimer說：「你看到的市場對訊息經濟或數位經濟之下除『美股七雄』之外其他贏家的渴求」。

卡特彼勒股價9月大漲14%，創2023年12月以來最佳單月表現，年內漲幅高達32%，遠超過以科技股為主的那斯達克100指數17%的漲幅，以及七大科技巨擘合計19%的漲幅。

9月中旬，甲骨文釋出雲端業務強勁展望後，更加速投資人押注：為了滿足科技業巨大的耗能需求，卡特彼勒的渦輪機將不可或缺。在甲骨文發布預測後的九個交易日中，卡特彼勒股價有八日上揚。

即便存在利空，市場信心依然堅挺。該股周三再漲0.8%，雖然傳出荷蘭養老基金ABP因卡特彼勒涉及以巴戰爭而拋售價值3.87億歐元（4.55億美元）持股，投資人並未明顯動搖。

這波漲勢並非完全建立在卡特彼勒的渦輪機業務之上。該公司8月底也曾警告，關稅可能使其今年增加多達18億美元成本並壓縮利潤率，股價一度受壓。

不過，截至6月底，卡特彼勒仍手握近400億美元創紀錄訂單，足以抵消部分鋼鋁成本壓力。國會通過的支出法案讓它享受更低稅負，而聯準會的降息也提供助力。

歐本海默分析師Kristen Owen表示，資料中心的投資「正獲市場認可，且利率下調可望進一步催化住宅與商業建築活動」。她還提到，除了渦輪機，該公司也受惠於銅礦設備需求，因銅是建設資料中心的重要原料，而資料中心承建商也需要更多卡特彼勒的建築機械。

美國銀行同樣看好卡特彼勒前景，上周將其目標價從495美元上調至517美元，意味較周四收盤價490.57美元還有5.4%的上漲空間。