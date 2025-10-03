美元反彈 中止四連跌 美國政府停擺增加不確定性

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元2日中止連四跌，微幅反彈。 路透
美元周四（2日）在連續四天下跌後反彈，交易員現正評估美國政府停擺、重要經濟數據延遲發布所帶來的影響。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四上漲0.14%至97.846。其中，美元兌日圓上漲0.13%，至1美元兌147.26日圓。美元兌歐元上漲0.09%，至1.1725美元兌1歐元。 

交易員關心本周末的日本自民黨總裁選舉，尋找接下來新首相的財政政策將如何影響日圓的線索。根據Polymarket的預測押注，小泉進次郎勝出的機率為77%。

美國政府關門，導致欠缺官方重要經濟數據，例如，本應於今（3）日公布、備受關注的9月就業報告。

不過，Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，隨著美國聯準會（Fed）體系和民間數據沒有間斷地發表，這一空白可能不會像人們擔心的那樣糟糕。他說：「我認為，無論是市場還是聯準會，都沒有在摸黑前進。」

芝加哥聯準銀行周四就發布一份報告，綜合了民間數據和現有的公共數據，估計9月失業率為4.3%，與8月持平，這代表市場擔心的失業率快速上升的情況尚未開始。不過，這份報告的細節以及其他數據暗示，美國勞動力市場持續低迷。

美元在周三連續第四個交易日下跌時，主要因為ADP全國就業報告顯示，9月民間就業職位減少3.2萬個；這提高了聯準會今年將再降息兩次的預期。然而，美元周四出現反彈。Chandler指出，「很多人認為隨著政府停擺，美元會遭拋售。我覺得他們押錯了方向，現在被迫平倉」。

道明證券策略師Jayati Bharadwaj則是說，如果政府繼續停擺，官方重要經濟數據就不會發布，「這種情況拖下去，還會影響10月15日的消費者物價指數（CPI）報告」。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員認為聯準會在10月利率會議上降息25個基點（1碼）幾乎確定，並認為在12月的會議時，將再次降息的可能性為90%。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）表示，聯準會9月降息是為了防範就業市場急劇惡化的風險，這麼做是適當的。但她認為，目前勞動力市場降溫仍屬溫和，暗示自己並不急於進一步降息。

聯準會 美國

