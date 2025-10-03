AI搶走Z世代工作 LinkedIn執行長：學歷不再吃香

AI革命衝擊美國Z世代的風暴加劇，求職社群平台領英（LinkedIn）高層在舊金山一場談話中強調，未來職場高學歷族群不再吃香，要求具備AI素養的職缺在過去一年暴增70%；適應力是職場上最具價值的新貨幣。

近期，幾乎所有就業市場報告都對Z世代不利。美國史丹佛大學人本人工智慧研究中心（HAI） 調查指出，自OpenAI推出ChatGPT後，過去3年，22至25歲族群就業率下滑13%；受AI衝擊較大的領域，資深勞工就業情況相對穩定，產業恐將面臨人才斷層。

AI革命持續席捲社會，在高科技公司密集的舊金山灣區，這個現象尤為明顯。

美國東北大學奧克蘭校區（NEU Oakland）台灣留學生羅子原與中央社分享求職感想時指出，企業須向外界展示自身運用AI能力、及節省成本，因此裁掉許多初階職務。

知名求職社群平台領英（LinkedIn）執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）在舊金山一場爐邊談話中發出警訊，指出未來情況並不會好轉，高學歷在未來職場未必適用。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）、「財星」（Fortune）雜誌今天報導羅斯蘭斯基的談話，揭示領英內部對這場風暴的觀察。羅斯蘭斯基表示，AI技能將比學位更具優勢；他的觀點是AI不會取代全體人類，但是會取代不具備AI技能的人類。

領英的數據顯示，要求具備AI素養的職缺在過去1年成長了約70%。

除了AI技能外，羅斯蘭斯基表示具備3種特質的人在未來職場特別吃香，包括適應力強、具前瞻思維、樂於學習並準備好擁抱新工具的人；從正面的角度看，某種程度上這打開了一個全新舞台，讓更多人有機會參與競爭，「這是我們從未見過的狀況」。

領英首席經濟學家金柏格（Karin Kimbrough）在同一場活動表示，適應力就是新的通行貨幣（newcurrency），具有一定價值，坦言AI改變很多事情，令人有點害怕。

儘管如此，羅斯蘭斯說，人際互動能力仍然將受到高度重視。

矽谷培養過許多大學輟學出來創業的企業家，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）等當前AI界的領跑者，都未取得大學文憑但成功闖出一片天。在這波AI浪潮下，高學歷的重要性再度掀起各界討論。