Google：駭客向企業高層寄勒索電郵

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國科技巨擘Alphabet旗下公司谷歌（Google）表示，駭客近日向多家企業主管發送勒索電郵，聲稱已從他們的甲骨文商業應用程式竊取敏感資料，但未具體說明受害高層人數。

路透社報導，Google在聲明中說，一個宣稱與勒索軟體集團cl0p有關聯的組織聲稱從甲骨文（Oracle）E-Business Suite竊取敏感資料。Google形容這波電郵攻擊規模龐大，但拒絕透露更多細節。

Google提醒，目前尚無足夠證據以明確評估這些說法的真實性。

甲骨文公司方面則尚未回覆置評請求。

資安公司Halcyon勒索軟體研究中心主任凱瑟（Cynthia Kaiser）表示，Halcyon見過的勒索金額從數百萬到數千萬美元不等，最高甚至達5000萬美元（約新台幣15億元）。

凱瑟指出，這波攻擊與cl0p的關聯性存在一些爭議，但初步跡象顯示，駭客可能與這個團體有關。

凱瑟說：「這些團體之間有很多重疊的地方，而且整個生態系中有模仿者。」

cl0p在致路透社的電子郵件中表示，駭客方面「目前不打算討論細節」。

相關新聞

輝達向阿聯酋供應AI晶片的交易陷停滯

美國媒體周四報導， AI晶片龍頭輝達（Nvidia）價值數十億美元人工智慧晶片出口阿拉伯聯合大公國的交易，自簽署五個月後...

金價漲至新高後回落 油價跌至近五個月低點 倫敦銅觸一年多高點

國際金價周四（2日）回落，因為美元走高，同時投資人在金價五連漲並創新高後，獲利了結。油價則是跌至近五個月低點，市場預期石...

AI狂潮帶動耗能需求 贏家輪到重機械？卡特彼勒股價飆歷史新高

AI淘金潮最初推高了晶片製造商與軟體公司的股價，隨後，隨著電力需求急升，公用事業與資料中心建設商迎來繁榮。如今，投資人的...

美元反彈 中止四連跌 美國政府停擺增加不確定性

美元周四（2日）在連續四天下跌後反彈，交易員現正評估美國政府停擺、重要經濟數據延遲發布所帶來的影響。

AI搶走Z世代工作 LinkedIn執行長：學歷不再吃香

AI革命衝擊美國Z世代的風暴加劇，求職社群平台領英（LinkedIn）高層在舊金山一場談話中強調，未來職場高學歷族群不再...

