Google：駭客向企業高層寄勒索電郵
美國科技巨擘Alphabet旗下公司谷歌（Google）表示，駭客近日向多家企業主管發送勒索電郵，聲稱已從他們的甲骨文商業應用程式竊取敏感資料，但未具體說明受害高層人數。
路透社報導，Google在聲明中說，一個宣稱與勒索軟體集團cl0p有關聯的組織聲稱從甲骨文（Oracle）E-Business Suite竊取敏感資料。Google形容這波電郵攻擊規模龐大，但拒絕透露更多細節。
Google提醒，目前尚無足夠證據以明確評估這些說法的真實性。
甲骨文公司方面則尚未回覆置評請求。
資安公司Halcyon勒索軟體研究中心主任凱瑟（Cynthia Kaiser）表示，Halcyon見過的勒索金額從數百萬到數千萬美元不等，最高甚至達5000萬美元（約新台幣15億元）。
凱瑟指出，這波攻擊與cl0p的關聯性存在一些爭議，但初步跡象顯示，駭客可能與這個團體有關。
凱瑟說：「這些團體之間有很多重疊的地方，而且整個生態系中有模仿者。」
cl0p在致路透社的電子郵件中表示，駭客方面「目前不打算討論細節」。
