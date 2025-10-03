台積電ADR下跌0.12% 較台北交易溢價28.37%

台積電ADR周四（2日）下跌0.12%，收在288.11美元，較台北交易溢價28.37%。費城半導體指數同日則是上漲1.94%。

周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲78.62點或0.17%，收在46,519.72點；標普500指數上漲4.15點或0.06%，收在6,715.35點；那斯達克指數上漲88.89點，或0.39%，收在22,844.05點。

台灣加權股價指數上漲395.48點，收在26,378.39點，台積電（2330）上漲40元或3.02%，收在1,365元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 169.54 +0.18 164.50 +3.06

中華電 CHT 132.01 -1.07 133.00 -0.74

台積電 TSM 1,752.29 -0.12 1,365.00 +28.37

聯電 UMC 44.34 -1.62 43.80 +1.23

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據