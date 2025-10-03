美股道指和標普創新高 科技股支撐 蓋過就業市場和停擺不確定性

美國華爾街三大股指周四小幅收漲，道指和標普500指數創新高，主要得益於科技類股的支撐，與此同時，投資人在美國政府停擺的第二天謹慎關注民間勞動市場數據。

道瓊工業指數上漲78.62點，或 0.17%，收在46,519.72點。標普500指數微漲4.15點，漲幅0.06%，收在6,715.35點，估值已達到2020年以來最高；那斯達克指數上漲88.89點，漲幅0.39%，以22,844.05點作收，主要受助於包括人工智慧晶片領軍企業輝達（Nvidia） 、蘋果和博通在內科技巨擘的助力。

鑒於美國政府陷入停擺，導致官方失業救濟申請數據和工廠訂單數據無法提供，投資人卻幾乎未表現出焦慮，正關注其他來源訊息。根據全球再就業公司Challenger, Gray & Christmas的最新報告，9月美國雇主宣布的裁員人數減少，但今年迄今為止的招聘計劃為2009年以來最低。前一天的ADP全國就業報告弱於預期。

Plante Moran Financial Advisors投資長Jim Baird稱：「市場正在近幾個月已經疲軟的就業數據背景下審視這一切，試圖判斷勞動力市場未來的真正走向。」

迄今為止的就業數據乏善可陳，促使交易員普遍押注聯準會今年將再降息兩次，包括10月底降息一次。不過，由於政府停擺，勞工部不得不推遲發布 9 月非農就業報告。

Baird說，政府停擺不令人震驚，投資人也因知道過去的停擺通常不會對市場造成傷害而感到寬慰，「鑒於兩黨目前的兩極分化程度，而且雙方似乎都在堅持各自的立場，如果這次停擺的時間拖得更長一些，也不足為奇。」

道指和標普指數已連兩天創收盤紀錄新高，那指周三距離創紀錄僅咫尺之遙。

稍早之前，標普指數和那指創盤中紀錄新高。標普指數的遠期本益比攀升至23.1。

科技股收漲 0.5%，給標普指數帶來最大提振，其中晶片股功不可沒。更廣泛的半導體指數收漲 1.9%，也創下收盤紀錄新高。

在標普500指數的11大類股中，材料股漲幅最大，攀升1%。能源股跌幅最大，下跌1%。

非必須消費品股的跌幅雖然不是最大，但卻給標普500指數造成最大拖累，主要是特斯拉收跌 5%，創7月下旬以來的最大單日跌幅。

這家電動汽車製造商回吐了稍早的漲幅，此前發布強勁的單季交付報告，但一些分析師指出，由於7,500美元聯邦稅收抵免取消，未來幾季的電動車銷售將面臨風險。