跡象顯示AI泡沫蠢蠢欲爆 對比達康泡沫化有何相似處？

人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾，帶動美股漲勢不輟。但最新研究報告警告，AI確實是泡沫，而且跡象顯示可能即將爆裂。一旦泡沫爆裂，投資人可能面臨一些痛苦，但長遠觀之，AI仍可能給社會和經濟帶來正面的革新效益。

德意志銀行研究所分析師考克斯表示，自從2022年11月ChatGPT問世掀起生成式AI熱潮以來，網路搜尋「AI泡沫」的筆數一直高於「AI榮景」。他引用一連串指標，凸顯出「AI泡沫」蠢蠢欲爆。

他指出，Google Trends數據顯示，「AI泡沫」搜尋筆數在今年8月21日達到最高峰。檢視爬梳主要英文媒體報導的RSS Feeds以及Reddit上的貼文也顯示，對「AI泡沫」的疑慮在8月升到頂峰，爾後迅速下滑。另根據Bloomberg News Trends的資料，彭博終端機台上的新聞關鍵字搜尋紀錄顯示，對「AI泡沫」的顧慮在1月底DeepSeek震撼來襲時達到最高潮，隨後滑落。

考克斯表示，這些跡象顯示，泡沫可能在不遠的未來爆開。他說：「縱使泡沫可能存在，人人緊盯時，或許是最不可能爆破的時刻。」他舉達康泡沫爆破前的情況為例，那斯達克綜合指數在2000年登頂之前，曾經遭遇過七波跌幅逾10%的修正。

達康可謂史上所見最離譜的投機狂潮，股價從2000年頭部崩瀉約70%。

泡沫徵狀

泡沫不易偵測，但以後見之明來看，史上最大的泡沫皆由革命性的技術所驅動，包括運河、鐵路、汽車和網際網路等，事後都證明確實改造了世人的生活。

金德伯格在經典著作《瘋狂、恐慌與崩盤》中指出，所有大型泡沫都歷經四個步驟，由Longview Economics分析師華特林摘要如下：

一、便宜資金撐起並吹大泡沫；

二、債台隨泡沫脹大而高築（例如融資買入），驅動一大部分的投機性價格上漲；

三、泡沫一旦形成，資產價格估值高得令人咋舌；

四、市場上總是有一套說詞，「解釋為什麼」價格漲得這麼高。

由此看來，「AI泡沫」說，有其根據。在便宜融資唾手可得之時，興高采烈投入某種革命性技術顯得合情合理，但最後結局仍可能是白白浪費錢。股票估值已顯得過高，融資成本仍便宜（儘管還有人抱怨聯準會貨幣政策太「鷹」）。至於AI將帶飛生產力的論述，現在聽起來依然極具說服力。

AI泡沫即將爆裂的跡象已清晰可見。GQG Partners在9月發布的報告中指出，一些先前被視為堅不可摧的AI概念股，儘管盈餘持續成長，近來卻一直遭華爾街分析師降評，奧多比（Adobe）即為一例，過去五年來，過去12個月每股盈餘扶搖直上，但預期本益比卻震盪走低。

研究公司Exponential View創辦人阿札爾上月也發表標題「AI是泡沫嗎？」的文章，文中指出，巨額的AI資本支出顯示，多家科技公司已承擔極高的風險。他引用花旗的數據製圖，顯示五大雲端服務巨頭（亞馬遜、META、Google、微軟和甲骨文）自ChatGPT橫空出世以來，資本支出年年倍增，而這種成長速度看來難以為繼。真正危險的不在股價本身，而是在泡沫引發的支出。

GQG寫道：「大型科技業者資本支出占Ebitda（稅前息前折舊攤銷前盈餘）的比率如今高達50%~70%，近似於2000年電信泡沫顛峰時AT&T的72%，以及2014年能源泡沫頂峰時埃克森美孚的65%。回顧歷史，企業經歷資本密集度升高，往往發生在投資結構不良之時。」

在網路泡沫與能源泡沫期間，美國業者大舉提高資本支出，認為新興技術（網際網路和頁岩油）前景令人鼓舞，值得空前水準的投資。但最後，供過於求，業者的投資卻遲遲未能收到回報。不過，消費大眾最終受惠，有便宜的網路和能源可用。

泡沫爆裂後果

達康泡沫爆裂時，搜尋引擎巨人Google尚未上市，臉書和推特不存在，網景（Netscape）仍與微軟IE爭奪網頁瀏覽器霸主地位，投資人在一波非理性榮景中蒙受虧損，但阻止不了網際網路改造社會與經濟。

事實上，達康時代壯大的幾家領導公司，至今仍屹立不搖，儘管股價在網路泡沫爆裂後都摔得慘兮兮：微軟、蘋果、甲骨文和亞馬遜股價從泡沫頂峰到谷底依序跌掉65%、80%、83%和94%，並且分別花了16年、5年、14年和7年的光景，才重返2000年頂峰價位。

對投資人而言，泡沫爆裂意味股票投資虧損，當然是壞消息。但AI泡沫一如達康泡沫，主要資金來自股權籌資，那對其他人而言是好事，因為經濟衝擊較小，央行提供紓困的必要性也降低，不像2008年金融海嘯是因債務違約連環爆驅動、重創整體經濟。

AI或許會大大地革新工作方式，但這種破壞性創新的過程勢必會產生一些痛苦，最後終能享有商業和經濟轉型的果實。