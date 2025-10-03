亞股Q4可望漲贏美股

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

AI熱潮帶動台韓股市2日創新高，亞股更一片歡騰，MSCI新興亞洲指數一度大漲1.8%，衝上逾4年新高。彭博調查顯示，策略師與基金經理人看好亞股本季表現可望超越美股，因為估值具吸引力、獲利前景看好。

在台積電（2330）、阿里巴巴及騰訊等個股領漲下，美國和亞洲半導體業者的合併市值，在2日一天內大增2,000億美元以上，MSCI新興亞洲指數一度衝上2021年6月來最高，日本以外的MSCI亞太指數也漲至2021年3月來新高，首爾Kospi指數大漲2.7%，首度漲破3,500點。

MSCI亞太指數今年來已上漲約22%，超越標普500指數漲幅14%，有望寫下2022年來首度跑贏美股紀錄。彭博資訊9月下旬對15位策略師與基金經理人的調查中，超過三分之二受訪者預期，此波強勢表現將持續。

思博瑞投資管理公司（Allspring）投資組合經理人陳宋喬指出，「亞股在第4季提供誘人的風險回報組合，估值遠低於美股，獲利成長前景卻不相上下」，「隨著美國AI題材進入盤整，亞洲將受惠於內需增長、政策鬆綁及企業基本面改善」。

