美政府關門強化降息預期 華爾街研判僵局持續數日以上

經濟日報／ 編譯劉忠勇季晶晶／綜合外電
美國聯邦政府進入關門狀態，至少得等到3日下午才能表決應急的撥款法案。路透
美國聯邦政府進入關門狀態，至少得等到3日下午才能表決應急的撥款法案。路透

美國聯邦政府在美東時間10月1日零時進入關門狀態，至少得等到3日下午才能表決應急的撥款法案。川普政府凍結對民主黨執政州260億美元資金，還準備趁機裁撤聯邦公務員，可見共和黨態度強硬，藉此迫使民主黨讓步以結束政府關門。

CNBC報導，美國政府的預算僵局卻也進一步強化聯準會（Fed）本月繼續降息的預期。華爾街研判，如果政治僵局持續數日以上，聯準會主席鮑爾與其他決策者很可能傾向謹慎行事，在當前情況下即意味著採取寬鬆政策，以規避風險。

美國財長貝森特2日接受CNBC訪問時坦承，政府關門確實會影響到美國經濟成長。勞動市場是經濟當中最敏感的部分，原定2日公布的上周初領失業金人數資料，以及3日更重要的美國9月非農新增就業數據，都已因政府關門而無法準時發布，如今市場只能依賴民間機構公布的數據，而1、2日公布的ADP小非農與Challenger民間企業裁員數據，都顯示美國勞動市場仍持續降溫。

Evercore ISI全球政策與央行策略主管古哈分析：「政府停擺以及隨之而來的數據延遲，使我們原已確信的10月降息預期更無懸念」。他補充，停擺對經濟的潛在衝擊與勞動市場隱憂，將凌駕於通膨顧慮之上。

根據CME Group的FedWatch數據，目前期貨市場定價反映10月降息機率為100%，12月再次降息的機率也達88%。

美銀經濟學家朱諾表示，若停擺持續至月底聯準會政策會議時，決策者可能基於兩大理由支持降息：首先，若9月就業數據因停擺無法公布，鮑爾將傾向採取「風險管理」式降息；第二，如果停擺延長導致政府雇員遭裁員，聯準會將需要抵禦經濟下行風險。

國會預算辦公室估算，政府每停擺一日，將導致75萬名公務員無薪休假，每日薪酬損失達4億美元。儘管過往停擺結束後員工均獲補發薪資，但川普近期言論暗示，部分職位可能面臨永久性裁撤，為本已疲軟的勞動市場增添變數。

美國經濟 降息 聯準會

延伸閱讀

提前拉貨潮挹注台灣出口 經濟學家曝時間點：防範「訂單懸崖」衝擊

ABF載板進入漲價週期的受惠股─南電

降息不急！鮑爾釋出保守訊號…債券還能買？小童曝00679B、00937B操作建議

降息一碼 科技大咖上漲吃力

相關新聞

特斯拉回神 第3季交車超預期

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季全球交車量較去年同期勁增7.4%至49萬7,099輛，遠超市場預期的近44萬輛；...

川普拉攏關鍵產業拚政績 拉抬期中選舉聲勢

川普政府據傳打算在2026年美國期中選舉前，與製藥等關鍵產業中，數十家被視為攸關國安或經濟安全的公司敲定協議，而且這些協...

星國高齡化 東南亞之最

官方的統計顯示，新加坡65歲及以上人口首次超過總人口的20%，使這個城市國家成為東南亞第一個達到此高齡化水準的國家。星國...

韓干預匯市數據將給美看 降低列入操縱國風險

南韓與美國達成匯率協議，首爾將每月提供干預匯市數據給美國。南韓官員表示，這項協議可望為雙邊即時換匯協議奠基，並降低華府把...

股神收購案敲定97億美元 買西方石油石化部門 OxyChem 預計第4季完成

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）2日同意以約97億美元現金，收購西方石油公司（Occide...

全球首富締造新紀錄 馬斯克身價逾5,000億美元

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的資產淨值突破5,000億美元，成為史上第一人，主要受特斯拉股價反彈、以及他旗下其他新創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。