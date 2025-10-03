美政府關門強化降息預期 華爾街研判僵局持續數日以上
美國聯邦政府在美東時間10月1日零時進入關門狀態，至少得等到3日下午才能表決應急的撥款法案。川普政府凍結對民主黨執政州260億美元資金，還準備趁機裁撤聯邦公務員，可見共和黨態度強硬，藉此迫使民主黨讓步以結束政府關門。
CNBC報導，美國政府的預算僵局卻也進一步強化聯準會（Fed）本月繼續降息的預期。華爾街研判，如果政治僵局持續數日以上，聯準會主席鮑爾與其他決策者很可能傾向謹慎行事，在當前情況下即意味著採取寬鬆政策，以規避風險。
美國財長貝森特2日接受CNBC訪問時坦承，政府關門確實會影響到美國經濟成長。勞動市場是經濟當中最敏感的部分，原定2日公布的上周初領失業金人數資料，以及3日更重要的美國9月非農新增就業數據，都已因政府關門而無法準時發布，如今市場只能依賴民間機構公布的數據，而1、2日公布的ADP小非農與Challenger民間企業裁員數據，都顯示美國勞動市場仍持續降溫。
Evercore ISI全球政策與央行策略主管古哈分析：「政府停擺以及隨之而來的數據延遲，使我們原已確信的10月降息預期更無懸念」。他補充，停擺對經濟的潛在衝擊與勞動市場隱憂，將凌駕於通膨顧慮之上。
根據CME Group的FedWatch數據，目前期貨市場定價反映10月降息機率為100%，12月再次降息的機率也達88%。
美銀經濟學家朱諾表示，若停擺持續至月底聯準會政策會議時，決策者可能基於兩大理由支持降息：首先，若9月就業數據因停擺無法公布，鮑爾將傾向採取「風險管理」式降息；第二，如果停擺延長導致政府雇員遭裁員，聯準會將需要抵禦經濟下行風險。
國會預算辦公室估算，政府每停擺一日，將導致75萬名公務員無薪休假，每日薪酬損失達4億美元。儘管過往停擺結束後員工均獲補發薪資，但川普近期言論暗示，部分職位可能面臨永久性裁撤，為本已疲軟的勞動市場增添變數。
