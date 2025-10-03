韓干預匯市數據將給美看 降低列入操縱國風險

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

南韓美國達成匯率協議，首爾將每月提供干預匯市數據給美國。南韓官員表示，這項協議可望為雙邊即時換匯協議奠基，並降低華府把南韓列為「匯率操縱國」的風險。

南韓企劃財政部與美國財政部1日共同宣布的聯合聲明顯示，首爾承諾將每月提供干預外匯市場的數據，兩國也重申承諾，讓匯率由市場決定，僅在「過度波動」時期才保留干預權利，並以對稱的方式實施，無論韓元是升值還是貶值。

韓國經濟日報指出，美韓聯合聲明也新增「監測匯市穩定」的措辭。首爾官員表示，條款能作為南韓央行與美國聯準會（Fed）在出現金融壓力時，建立美元換匯額度的基礎，「若匯市波動激增，這項協議給予我們向美國尋求支持的更強力基礎」。  

美韓匯率協議預料也將影響美國財政部對主要貿易夥伴外匯政策的下次審查。南韓去年11月再度遭美國列入外匯觀察名單，因為符合三項法定門檻的兩項：對美有貨物貿易順差，以及經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率超過3%。

另外，南韓外交部長趙顯表示，已與美國達成粗略的安全協議，但基於經貿談判的進展緩慢，南韓可能在完成與美國的貿易談判之前，先公布與美國敲定的安全新協議。

美國 南韓 外匯

