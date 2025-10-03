星國高齡化 東南亞之最
官方的統計顯示，新加坡65歲及以上人口首次超過總人口的20%，使這個城市國家成為東南亞第一個達到此高齡化水準的國家。星國的決策官員正在想方設法解決高齡化社會所帶來的挑戰，包括擴大使用人工智慧（AI）及機器人等技術。
根據新加坡政府本周發布的《2025年人口簡報》，截至今年6月，該國65歲以上人口占比已達20.7%，不僅高於前一年的19.9%，更是比十年前的13.1%大幅增加，預估到2030年這項占比將升至23.9%。
這份報告並指出，星國80歲及以上人口的數量也增加約60%，從2015年的9.1萬人增至2025年的14.5萬人。相較之下，截至今年6月，星國20至64歲人口占總人口比例為59.8%，低於去年的60.4%和十年前的64.5%。
星國是高齡化程度最高的東南亞國家，而低生育率是驅動這種人口結構變化的主因。去年，包括永久居民在內的居民總生育率，仍處於0.97的歷史低位，是亞洲少數生育率低於1的經濟體之一。
在東南亞國協（ASEAN），有些國家人口老化的速度也很快。根據世界銀行（WB）的數據，泰國是此地區老化程度第二高的國家，在2024年，65歲及以上人口占總人口數15%，越南則緊跟在後，占比為9%。
勞動年齡人口減少加上樟宜機場第五航廈等大型建設計畫，都需要大量勞動力，新加坡的外籍人口在過去一年中增加了2.7%，達到190.6萬人，主要包括營建工人和家庭幫傭。大量引進外勞使新加坡的總人口增加了1.2%，達到611萬人。
由於65歲以上人口超過20%，新加坡政府正在擴大使用AI和機器人，除了因應高齡化社會問題，以及彌補醫療保健等領域的勞動力不足，也儼然為其他面臨類似人口老化挑戰的國家，樹立榜樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言