星國高齡化 東南亞之最

官方的統計顯示，新加坡65歲及以上人口首次超過總人口的20%，使這個城市國家成為東南亞第一個達到此高齡化水準的國家。星國的決策官員正在想方設法解決高齡化社會所帶來的挑戰，包括擴大使用人工智慧（AI）及機器人等技術。

根據新加坡政府本周發布的《2025年人口簡報》，截至今年6月，該國65歲以上人口占比已達20.7%，不僅高於前一年的19.9%，更是比十年前的13.1%大幅增加，預估到2030年這項占比將升至23.9%。

這份報告並指出，星國80歲及以上人口的數量也增加約60%，從2015年的9.1萬人增至2025年的14.5萬人。相較之下，截至今年6月，星國20至64歲人口占總人口比例為59.8%，低於去年的60.4%和十年前的64.5%。

星國是高齡化程度最高的東南亞國家，而低生育率是驅動這種人口結構變化的主因。去年，包括永久居民在內的居民總生育率，仍處於0.97的歷史低位，是亞洲少數生育率低於1的經濟體之一。

在東南亞國協（ASEAN），有些國家人口老化的速度也很快。根據世界銀行（WB）的數據，泰國是此地區老化程度第二高的國家，在2024年，65歲及以上人口占總人口數15%，越南則緊跟在後，占比為9%。

勞動年齡人口減少加上樟宜機場第五航廈等大型建設計畫，都需要大量勞動力，新加坡的外籍人口在過去一年中增加了2.7%，達到190.6萬人，主要包括營建工人和家庭幫傭。大量引進外勞使新加坡的總人口增加了1.2%，達到611萬人。

由於65歲以上人口超過20%，新加坡政府正在擴大使用AI和機器人，除了因應高齡化社會問題，以及彌補醫療保健等領域的勞動力不足，也儼然為其他面臨類似人口老化挑戰的國家，樹立榜樣。