川普拉攏關鍵產業拚政績 拉抬期中選舉聲勢

川普政府據傳打算在2026年美國期中選舉前，與製藥等關鍵產業中，數十家被視為攸關國安或經濟安全的公司敲定協議，而且這些協議一定要由白宮宣布，盼藉此拉抬總統川普聲勢。

路透引述知情人士說法報導，包括幕僚長威爾斯（Susie Wiles）在內的白宮官員，以及衛生與公共服務部和商務部等機構的高官，近來幾乎每天致電製藥業高階主管。消息人士透露，川普政府已要求禮來（Eli Lilly）擴大生產胰島素，並敦促輝瑞（Pfizer）生產更多暢銷癌症藥物愛乳適（Ibrance）和膽固醇藥物立普妥（Lipitor）。

總部設在英國倫敦的阿斯特捷利康（AstraZeneca）也成為目標，川普政府據傳已要求該公司考慮在美國設立新總部。

製藥業者只是「冰山一角」，川普政府的觸手據傳還伸進半導體、人工智慧（AI）、量子運算、關鍵礦物、造船、能源、電池生產和貨運等五花八門的經濟領域。報導指出，在某些情況下，川普政府會提供關稅減免或其他類型協助，藉此換取企業讓步、收入保障或入股陷入困境的企業。

與協議本身一樣重要的是公布方式，這些協議據傳必須由白宮公布。報導指出，禮來9月宣布將打造兩座新製造據點時，把川普排除在外，結果得到慘痛教訓。川普政府後來致電禮來，質問該公司為何不由川普親自宣布這項消息。

另一方面，川普1日發文表示，將在南韓亞太經合會（APEC）期間，與中國國家主席習近平討論中國拒買美國大豆問題。川普還指責前總統拜登，未採取任何措施，執行川普於第一個任期與中國達成的「第一階段」貿易協議，要求中方採購數十億美元農產品，尤其是大豆。

習近平預計31日起訪問南韓三天，可望在慶州APEC峰會場邊與川普會談。

川普在社群平台發文，提議利用關稅收入金援陷入困境的農民，但計畫細節尚未宣布；川普表示，「一切都會非常順利」，並以全大寫字樣強調「讓大豆和其他作物再次偉大！」

川普面臨美國農業區的共和黨議員施壓，要求他解決美中在大豆採購問題的僵局。川普寫道，「四周後，我將與中國國家主席習近平會面，大豆會是主要討論議題。我國大豆農民蒙受損失，因為中國僅基於『談判』原因就不買」。

中國是全球最大大豆買家。美國農業部數據顯示，截至9月18日，即新銷售季開始數周後，中國並未預訂任何大豆，是1999年來首見。中國去年進口美國大豆占總進口量20%，價值逾120億美元，占美國大豆出口總值一半以上。

農業顧問機構「康薩斯農業諮詢公司」合夥人塞策表示，「過去幾次重要貿易談判中，農民和農業人員感到沮喪的是大豆幾乎未被提及，更別說討論了」。