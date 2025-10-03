OpenAI估值超越SpaceX

OpenAI完成員工股票出售交易，估值飆至5,000億美元，超越億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX，成為全球估值最高的新創公司。

知情人士透露，OpenAI前任及現任員工將大約66億美元股票，賣給包括Thrive Capital、軟銀、Dragoneer投資集團、阿布達比科技投資公司MGX，以及普徠仕（T. Rowe Price）的投資方。今年3月，在軟銀集團領投的一輪400億美元融資，OpenAI當時估值3,000億美元。

這宗售股案讓OpenAI的估值，超車SpaceX的4,000億美元。

美國大型新創公司常會安排員工轉讓股份，以獎勵職員並留住人才，同時吸引外部投資人。OpenAI想藉此提供反映公司成長的套現管道。

OpenAI面臨日益激烈的人工智慧（AI）人才戰。Meta從OpenAI等大舉挖角，以組成超級智慧團隊，並開出上億美元的優渥薪資。

另一方面，OpenAI最新的AI影音生成服務Sora 2大受歡迎，夯到Sora 2的邀請碼數量不足以滿足所有人的需求，還有人上電商平台eBay購買，最高成交價將近45美元（約新台幣1,368元）。