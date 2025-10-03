OpenAI估值超越SpaceX

經濟日報／ 編譯季晶晶陳苓／綜合外電

OpenAI完成員工股票出售交易，估值飆至5,000億美元，超越億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX，成為全球估值最高的新創公司。

知情人士透露，OpenAI前任及現任員工將大約66億美元股票，賣給包括Thrive Capital、軟銀、Dragoneer投資集團、阿布達比科技投資公司MGX，以及普徠仕（T. Rowe Price）的投資方。今年3月，在軟銀集團領投的一輪400億美元融資，OpenAI當時估值3,000億美元。

這宗售股案讓OpenAI的估值，超車SpaceX的4,000億美元。

美國大型新創公司常會安排員工轉讓股份，以獎勵職員並留住人才，同時吸引外部投資人。OpenAI想藉此提供反映公司成長的套現管道。

OpenAI面臨日益激烈的人工智慧（AI）人才戰。Meta從OpenAI等大舉挖角，以組成超級智慧團隊，並開出上億美元的優渥薪資。

另一方面，OpenAI最新的AI影音生成服務Sora 2大受歡迎，夯到Sora 2的邀請碼數量不足以滿足所有人的需求，還有人上電商平台eBay購買，最高成交價將近45美元（約新台幣1,368元）。

OpenAI 馬斯克 SpaceX

延伸閱讀

OpenAI帶旺！台韓股市改寫歷史 晶片商單日市值增逾2000億美元

甲骨文訂單爆發的CPO股─聯鈞

OpenAI的影片生成AI「Sora 2」有多搶手？邀請碼價格炒到1,300元

和Meta拚了！蘋果布局大調動 砍Vision Pro人力挪往開發智慧眼鏡

相關新聞

特斯拉回神 第3季交車超預期

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季全球交車量較去年同期勁增7.4%至49萬7,099輛，遠超市場預期的近44萬輛；...

川普拉攏關鍵產業拚政績 拉抬期中選舉聲勢

川普政府據傳打算在2026年美國期中選舉前，與製藥等關鍵產業中，數十家被視為攸關國安或經濟安全的公司敲定協議，而且這些協...

星國高齡化 東南亞之最

官方的統計顯示，新加坡65歲及以上人口首次超過總人口的20%，使這個城市國家成為東南亞第一個達到此高齡化水準的國家。星國...

韓干預匯市數據將給美看 降低列入操縱國風險

南韓與美國達成匯率協議，首爾將每月提供干預匯市數據給美國。南韓官員表示，這項協議可望為雙邊即時換匯協議奠基，並降低華府把...

股神收購案敲定97億美元 買西方石油石化部門 OxyChem 預計第4季完成

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）2日同意以約97億美元現金，收購西方石油公司（Occide...

全球首富締造新紀錄 馬斯克身價逾5,000億美元

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的資產淨值突破5,000億美元，成為史上第一人，主要受特斯拉股價反彈、以及他旗下其他新創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。