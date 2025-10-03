全球首富締造新紀錄 馬斯克身價逾5,000億美元
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的資產淨值突破5,000億美元，成為史上第一人，主要受特斯拉股價反彈、以及他旗下其他新創事業今年估值飆升所帶動。
路透報導，根據富比世（Forbes）的億萬富豪指數，在美東1日下午4點15分，馬斯克的資產淨值達到5,001億美元，締造人類歷史新的里程碑。當今世上第二大富豪則是甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison），資產淨值3,507億美元。
馬斯克的財富與特斯拉緊密相連，截至9月15日，他持有該公司逾12.4%的股份。今年來特斯拉股價已上漲逾14%，1日收盤再漲3.3%至每股459.46美元，為馬斯克的淨資產增加超過60億美元。自9月以來，特斯拉股價累計大漲超過37%。
但依彭博億萬富豪榜估算，馬斯克的個人淨值截至1日為4,696億美元。
特斯拉股價年初歷經動盪，隨著馬斯克將重心重新放回公司，特斯拉的投資氛圍改善，股價也逐步回升。特斯拉董事長丹賀姆上月表示，馬斯克已經重返公司「前線與核心」。 另一方面，馬斯克的AI新創公司xAI與太空公司SpaceX的估值今年也同步攀升。
