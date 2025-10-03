股神收購案敲定97億美元 買西方石油石化部門 OxyChem 預計第4季完成

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）2日同意以約97億美元現金，收購西方石油公司（Occidental Petroleum）的石化部門OxyChem公司。

波克夏2日在聲明中表示，預計第4季完成此交易，將是波克夏自2022年以近120億美元，買下保險公司Alleghany以來的最大收購案；這也會讓波克夏掌控的化學公司，繼Lubrizol之外再添一家。

OxyChem今年頭兩季的合併營收為24億美元，生產的化學品用於電池回收、用水處理等，並製造可做醫療原料的乙烯基產品。

巴菲特多年來不碰大型併購、並逐漸減持蘋果等股票，這樁交易再次證明他似乎重拾收購熱情。高齡95歲的股神，將在今年底正式卸任執行長之職。今年6月底為止，波克夏握有的現金達到3,440億美元，接近歷史最高紀錄。

明年將接手波克夏執行長的亞伯說，期待OxyChem成為波克夏的關係企業，並讚許西方石油管理層，致力於維持公司的長期財務穩定，將用出售業務所得，來強化資產負債表。

西方石油背負龐大債務，該公司在2019年以550億美元收購Anadarko Petroleum，2023年又斥資120億美元買下競爭對手CrownRock。西方石油表示，出售OxyChem取得的收益，65億美元將用於達成減債目標，讓主要債務降至低於150億美元。西方石油公司自去年年初以來已宣布出售近40億美元的資產。

波克夏 資產 巴菲特

延伸閱讀

確定了！波克夏大手筆祭97億美元 收購西方石油化學部門

富爸爸作者清崎：股債崩盤在即 「這些」資產連巴菲特都改口背書

0050絕對勝過0056吧？連巴菲特都推薦大盤ETF…小師傅：活下去比報酬重要

股市準備要大崩…前兆明顯出現？ 巴菲特指標衝上217％

相關新聞

特斯拉回神 第3季交車超預期

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季全球交車量較去年同期勁增7.4%至49萬7,099輛，遠超市場預期的近44萬輛；...

川普拉攏關鍵產業拚政績 拉抬期中選舉聲勢

川普政府據傳打算在2026年美國期中選舉前，與製藥等關鍵產業中，數十家被視為攸關國安或經濟安全的公司敲定協議，而且這些協...

星國高齡化 東南亞之最

官方的統計顯示，新加坡65歲及以上人口首次超過總人口的20%，使這個城市國家成為東南亞第一個達到此高齡化水準的國家。星國...

韓干預匯市數據將給美看 降低列入操縱國風險

南韓與美國達成匯率協議，首爾將每月提供干預匯市數據給美國。南韓官員表示，這項協議可望為雙邊即時換匯協議奠基，並降低華府把...

股神收購案敲定97億美元 買西方石油石化部門 OxyChem 預計第4季完成

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）2日同意以約97億美元現金，收購西方石油公司（Occide...

全球首富締造新紀錄 馬斯克身價逾5,000億美元

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的資產淨值突破5,000億美元，成為史上第一人，主要受特斯拉股價反彈、以及他旗下其他新創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。