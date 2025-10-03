股神收購案敲定97億美元 買西方石油石化部門 OxyChem 預計第4季完成

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）2日同意以約97億美元現金，收購西方石油公司（Occidental Petroleum）的石化部門OxyChem公司。

波克夏2日在聲明中表示，預計第4季完成此交易，將是波克夏自2022年以近120億美元，買下保險公司Alleghany以來的最大收購案；這也會讓波克夏掌控的化學公司，繼Lubrizol之外再添一家。

OxyChem今年頭兩季的合併營收為24億美元，生產的化學品用於電池回收、用水處理等，並製造可做醫療原料的乙烯基產品。

巴菲特多年來不碰大型併購、並逐漸減持蘋果等股票，這樁交易再次證明他似乎重拾收購熱情。高齡95歲的股神，將在今年底正式卸任執行長之職。今年6月底為止，波克夏握有的現金達到3,440億美元，接近歷史最高紀錄。

明年將接手波克夏執行長的亞伯說，期待OxyChem成為波克夏的關係企業，並讚許西方石油管理層，致力於維持公司的長期財務穩定，將用出售業務所得，來強化資產負債表。

西方石油背負龐大債務，該公司在2019年以550億美元收購Anadarko Petroleum，2023年又斥資120億美元買下競爭對手CrownRock。西方石油表示，出售OxyChem取得的收益，65億美元將用於達成減債目標，讓主要債務降至低於150億美元。西方石油公司自去年年初以來已宣布出售近40億美元的資產。