特斯拉回神 第3季交車超預期

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季全球交車量較去年同期勁增7.4%至49萬7,099輛，遠超市場預期的近44萬輛；其中，Model 3與Model Y上季共交付48萬1,166輛，年增9.4%，大幅超越市場預期的約42.5萬輛，主要是拜美國消費者趕在電動車補貼告終前購車之賜。

特斯拉2日公告，上季全球交車量較一年前大增7.4%至49萬7,099輛，遠超市場預期，而產量年減4.8%至44萬7,450輛，低於市場預期的約45萬輛。

特斯拉核心的汽車事業已低迷一段時間，因車款老舊、市場競爭加劇，且美國對電動車市的政策支持已隨川普上台而幾乎全面撤回。公司執行長馬斯克先前與川普關係緊密，惹惱許多消費者，也是拖累公司銷售的一大因素。

產業數據顯示，整體而言，美國第3季的新車銷量估算將躍升約6%，顯示在關稅等不確定性衝擊之際，美國民眾仍持續購入新車。但產業主管憂心，隨著電動車補貼告終，恐嚴重削弱電動車買氣。

路透報導，通用、福特上季在美國的銷量均增加8%，豐田汽車更躍增14%。Stellantis集團上季美國銷量增加6%，為今年來首度成長，旗下Jeep、克萊斯勒、Ram、飛雅特等品牌的銷量均見增長。Volvo第3季在美銷量也增加3%。

研調機構Cox Automotive估算，美國上季新車銷售約為414萬輛，比去年同期的390萬輛增加約6%。

川普的大而美法案，已在10月1日結束對電動車7,500美元的稅務減免，促使消費者趕在第3季購買新車。川普關稅也推高汽車零組件價格，不過，車廠迄今尚未轉嫁成本，新車需求目前仍保持穩健。

通用北美業務總裁奧爾德雷德說，相較於幾個月前，消費者如今較不擔心關稅與車價可能上漲，他認為，銷售動能來自穩定性與明確性，以及民眾憂心的價格大漲並未發生。

不過，福特執行長法利表示，隨著電動車稅務減免取消，美國電動車銷售恐崩跌，他說，若下個月電動車銷售比重降到整體新車銷量的5%，約較8月的比率腰斬，他也不會感到意外。

日產美洲董事長穆尼爾（Christian Meunier）也說，電動車市將在10月大幅萎縮。為此，福特、通用、現代汽車表示，將在政府補助告終後，對特定電動車型延長購車優惠，以延續電動車買氣。