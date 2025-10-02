美股早盤／科技股繼續衝！標普500、那指再創高 台積電ADR大漲近3%

在科技股上漲帶動下，美國股市2日早盤走揚，無視美國政府關門利空，標普500指數再次改寫歷史新高，挑戰連續第五個交易日收紅，那斯達克綜合指數也締造新猷，台積電ADR最多漲近3%。

標普500指數2日早盤漲0.28%，報6,730.18點，道瓊工業指數約漲0.1%，那斯達克綜合指數漲0.57%至22,885.38點。標普500指數1日首度收盤漲破6,700點關卡，今年來收盤改寫歷史新高的次數已達到29次。

在現任和前員工拋售約66億美元股票後，OpenAI估值已大幅攀升至5,000億美元，一舉登上全球價值最高新創公司寶座，助長人工智慧（AI）樂觀氣氛。輝達（Nvidia）股價2日早盤一度漲逾2%，台積電ADR最多漲2.86%，報296.72美元。

AI熱潮持續帶動全球股市改寫新高，美國聯準會（Fed）重新啟動降息和企業獲利充滿韌性，也增添上漲動能。華府陷入政治僵局已導致美國政府睽違近七年再次關門，但截至目前為止投資人認為這種僵局帶來的風險有限。

State Street Global Markets資深多元資產策略師維特勉（Marija Veitmane）說：「科技股規模巨大，而且表現亮眼。科技股以外類股缺乏優質成長機會，是市場願意為科技股付出高昂代價的真正原因。」

受政府關門影響，美國勞工部原訂台北時間2日晚間8時30分公布的首次請領失業救濟金數據已延期，勞工統計局3日將公布的非農就業數據也可能延誤。Challenger Gray & Christmas公司數據顯示，美國雇主9月縮減聘僱計畫，但宣布的裁員人數也減少。