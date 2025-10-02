快訊

苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

苗栗爆隨機砍人 受傷女童「血流不止」衝里長家求救…他曝事發過程

財神爺中秋前來報到！威力彩2.27億頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／科技股繼續衝！標普500、那指再創高 台積電ADR大漲近3%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
AI熱潮延燒不止，美國股市2日早盤在科技股上漲帶動下再創新高。路透
AI熱潮延燒不止，美國股市2日早盤在科技股上漲帶動下再創新高。路透

科技股上漲帶動下，美國股市2日早盤走揚，無視美國政府關門利空，標普500指數再次改寫歷史新高，挑戰連續第五個交易日收紅，那斯達克綜合指數也締造新猷，台積電ADR最多漲近3%。

標普500指數2日早盤漲0.28%，報6,730.18點，道瓊工業指數約漲0.1%，那斯達克綜合指數漲0.57%至22,885.38點。標普500指數1日首度收盤漲破6,700點關卡，今年來收盤改寫歷史新高的次數已達到29次。

在現任和前員工拋售約66億美元股票後，OpenAI估值已大幅攀升至5,000億美元，一舉登上全球價值最高新創公司寶座，助長人工智慧（AI）樂觀氣氛。輝達（Nvidia）股價2日早盤一度漲逾2%，台積電ADR最多漲2.86%，報296.72美元。

AI熱潮持續帶動全球股市改寫新高，美國聯準會（Fed）重新啟動降息和企業獲利充滿韌性，也增添上漲動能。華府陷入政治僵局已導致美國政府睽違近七年再次關門，但截至目前為止投資人認為這種僵局帶來的風險有限。

State Street Global Markets資深多元資產策略師維特勉（Marija Veitmane）說：「科技股規模巨大，而且表現亮眼。科技股以外類股缺乏優質成長機會，是市場願意為科技股付出高昂代價的真正原因。」

受政府關門影響，美國勞工部原訂台北時間2日晚間8時30分公布的首次請領失業救濟金數據已延期，勞工統計局3日將公布的非農就業數據也可能延誤。Challenger Gray & Christmas公司數據顯示，美國雇主9月縮減聘僱計畫，但宣布的裁員人數也減少。

美國 指數 科技股 美股 台積電 ADR

延伸閱讀

台股登頂譜6大亮點 雙王台積電信驊同寫天價

OpenAI帶旺！台韓股市改寫歷史 晶片商單日市值增逾2000億美元

台積電嘉義廠近期工人拇指夾斷、遭電擊 職安署要求停工改善

台積電中科二期1.4奈米擴建案生變？公司這樣說

相關新聞

美股早盤／科技股繼續衝！標普500、那指再創高 台積電ADR大漲近3%

在科技股上漲帶動下，美國股市2日早盤走揚，無視美國政府關門利空，標普500指數再次改寫歷史新高，挑戰連續第五個交易日收紅...

特斯拉Q3交車量意外勁增逾7% 盤前股價漲逾3%

拜美國消費者趕在電動車補貼告終前購車之賜，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季全球交車量較去年同期勁增7.4%至49...

確定了！波克夏大手筆祭97億美元 收購西方石油化學部門

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）已達成一項協議，將以約97億美元現金收購西方石油公司（Oc...

Challenger報告：美企9月增僱及裁員速度均減緩

據美國Challenger, Gray & Christmas機構公布的轉職數據指出，美國雇主9月減緩僱用速度，而宣布的...

美經濟數據強化Fed降息預期 亞股多收高

最新數據顯示美國9月民間就業人數下滑，強化聯邦準備理事會（Fed）年底前進一步降息的市場預期，使美國政府部分機構停擺的負...

富爸爸作者清崎：股債崩盤在即 「這些」資產連巴菲特都改口背書

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎10月1日在X發文，表示在股債市可能面臨崩盤之際，連「股神」巴菲特都改口，宣揚起黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。