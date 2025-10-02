特斯拉Q3交車量意外勁增逾7% 盤前股價漲逾3%
拜美國消費者趕在電動車補貼告終前購車之賜，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季全球交車量較去年同期勁增7.4%至49萬7,099輛，遠超市場預期的近44萬輛；其中，Model 3與Model Y上季共交付48萬1,166輛，年增9.4%，大幅超越市場預期的約42.5萬輛。消息一出，激勵特斯拉2日盤前股價大漲逾3%。
特斯拉上季產量年減4.8%至44萬7,450輛，低於預期的約45萬輛。
