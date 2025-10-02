確定了！波克夏大手筆祭97億美元 收購西方石油化學部門

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）已達成一項協議，將以約97億美元現金收購西方石油公司（Occidental Petroleum）的石化部門OxyChem公司。

在多年不碰大型併購以及逐漸減持蘋果等股票後，這樁交易再次證明巴菲特似乎重拾其收購熱情。波克夏2日在聲明中表示，預計第4季完成此交易。OxyChem生產包括氯和氫氧化鈉在內的基礎化學品。

根據彭博資訊編制的數據，若最終敲定協議，收購OxyChem將成為波克夏自2022年以137億美元買下保險公司Alleghany Corp.以來最大的一樁收購案。在今年6月底，波克夏握有的現金達到3,440億美元，接近歷史最高紀錄。

為了償還以108億美元收購競爭對手CrownRock LP後所積欠的債務，西方石油公司自去年年初以來已宣布出售近40億美元的資產。波克夏目前持有大約27%西方石油股份。

在波克夏出手收購OxyChem之際，石油生產商正在努力提高效率，以因應西德州和新墨西哥州二疊紀盆地（美國最大的頁岩油盆地）的產量成長放緩。

西方石油數十年前就已跨足化學品業務，但過去幾年該部門的年銷售額持續下滑。今年8月西方石油將OxyChem全年稅前收益預測下修約15%，大約在8億至9億美元之間，原因是主要產品市場供應過剩。