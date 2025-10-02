快訊

獨／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

再刷新！台積電1600元前哨站 鉅額交易驚見1450元新天價

Challenger報告：美企9月增僱及裁員速度均減緩

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
據美國Challenger, Gray & Christmas機構公布的轉職數據指出，美國雇主9月減緩僱用速度，而宣布的裁員人數也減少。路透
據美國Challenger, Gray & Christmas機構公布的轉職數據指出，美國雇主9月減緩僱用速度，而宣布的裁員人數也減少。路透

美國Challenger, Gray & Christmas機構公布的轉職數據指出，美國雇主9月減緩僱用速度，而宣布的裁員人數也減少。

該機構2日公布，9月美國民間企業宣布的新就業機會共117,313個，比去年同期劇減71%，且是2011年來同月僱用意願最低的一次。與去年相比，季節性的雇用計畫大幅減緩。今年1-9月美國雇主共宣布205,000個新就業機會，也是2009年來同期最低。

在此同時，全美企業9月共宣布計劃裁減54,064個工作，比去年同期減少近26%，也低於8月時的85,979個；1-9月雇主共宣布裁汰946,426個工作，是2020年（疫情期間）之外的同期最高峰。政府部門減少最為明顯，共289,000個職位。企業宣布裁員計畫，未必就會立刻裁員。

報告顯示，目前勞動市場僱用與裁員都很有限。該機構資深副總裁查南傑表示，「目前我們正在因應勞動市場停滯，成本升高，及新科技轉型等情況」。

由於美國聯邦政府關門，勞工統計局原訂本周五（3日）公布的9月就業報告將延期，使經濟學者及決策官員更依賴民間機構公布的就業相關數據。有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，9月美國民間部門就業減少32,000人，8月的數字則修正為減少3,000人，進一步顯示勞動場走軟。美國銀行經濟學者Bhave表示，勞動市場「目前有些脆弱」。

美國 雇主 裁員

延伸閱讀

晶豪科9月營收登18個月高 天鈺創19個月低

施振榮反駁「美台晶片五五分」弱化矽盾說法 直言是台灣國力延伸

【重磅快評】如重啟核武，台灣會學北韓模式或伊朗下場？

美經濟數據強化Fed降息預期 亞股多收高

相關新聞

富爸爸作者清崎：股債崩盤在即 「這些」資產連巴菲特都改口背書

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎10月1日在X發文，表示在股債市可能面臨崩盤之際，連「股神」巴菲特都改口，宣揚起黃...

台積電該擔心？日本Rapidus曝2奈米贏得兩名大客戶 還有業者在排隊

正在追求先進製程的日本晶片業者Rapidus公司宣布，旗下2奈米製程已延攬到美國大客戶，許多其他企業未來也可能與該公司簽...

OpenAI帶旺！台韓股市改寫歷史 晶片商單日市值增逾2000億美元

人工智慧（AI）熱潮持續發燒，讓美國和亞洲半導體業者的合併市值，在一天之內大增2,000億美元以上，台灣和南韓股市也在2...

確定了！波克夏大手筆祭97億美元 收購西方石油化學部門

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）已達成一項協議，將以約97億美元現金收購西方石油公司（Oc...

Challenger報告：美企9月增僱及裁員速度均減緩

據美國Challenger, Gray & Christmas機構公布的轉職數據指出，美國雇主9月減緩僱用速度，而宣布的...

美經濟數據強化Fed降息預期 亞股多收高

最新數據顯示美國9月民間就業人數下滑，強化聯邦準備理事會（Fed）年底前進一步降息的市場預期，使美國政府部分機構停擺的負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。