Challenger報告：美企9月增僱及裁員速度均減緩

據美國Challenger, Gray & Christmas機構公布的轉職數據指出，美國雇主9月減緩僱用速度，而宣布的裁員人數也減少。

該機構2日公布，9月美國民間企業宣布的新就業機會共117,313個，比去年同期劇減71%，且是2011年來同月僱用意願最低的一次。與去年相比，季節性的雇用計畫大幅減緩。今年1-9月美國雇主共宣布205,000個新就業機會，也是2009年來同期最低。

在此同時，全美企業9月共宣布計劃裁減54,064個工作，比去年同期減少近26%，也低於8月時的85,979個；1-9月雇主共宣布裁汰946,426個工作，是2020年（疫情期間）之外的同期最高峰。政府部門減少最為明顯，共289,000個職位。企業宣布裁員計畫，未必就會立刻裁員。

報告顯示，目前勞動市場僱用與裁員都很有限。該機構資深副總裁查南傑表示，「目前我們正在因應勞動市場停滯，成本升高，及新科技轉型等情況」。

由於美國聯邦政府關門，勞工統計局原訂本周五（3日）公布的9月就業報告將延期，使經濟學者及決策官員更依賴民間機構公布的就業相關數據。有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，9月美國民間部門就業減少32,000人，8月的數字則修正為減少3,000人，進一步顯示勞動場走軟。美國銀行經濟學者Bhave表示，勞動市場「目前有些脆弱」。