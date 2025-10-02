富爸爸作者清崎：股債崩盤在即 「這些」資產連巴菲特都改口背書

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎10月1日在X發文，表示在股債市可能面臨崩盤之際，連「股神」巴菲特都改口，宣揚起黃金、白銀的投資價值。

羅伯特・清崎寫道，當他聽到巴菲特宣揚黃金、白銀的價值時，有種噁心想吐的感覺，畢竟巴菲特多年來嘲弄黃金與白銀，而這可能代表股債市即將崩跌、大蕭條即將降臨。

他說：「就算巴菲特多年來踐踏像我這樣的黃金、白銀投資人，如今他對黃金、白銀的背書儘管令人作嘔，勢必意味著股債即將崩跌。」

「也許該聽聽巴菲特的建議，買進黃金、白銀、比特幣、以及乙太幣。」「請保重。」