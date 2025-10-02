富爸爸作者清崎：股債崩盤在即 「這些」資產連巴菲特都改口背書
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎10月1日在X發文，表示在股債市可能面臨崩盤之際，連「股神」巴菲特都改口，宣揚起黃金、白銀的投資價值。
羅伯特・清崎寫道，當他聽到巴菲特宣揚黃金、白銀的價值時，有種噁心想吐的感覺，畢竟巴菲特多年來嘲弄黃金與白銀，而這可能代表股債市即將崩跌、大蕭條即將降臨。
他說：「就算巴菲特多年來踐踏像我這樣的黃金、白銀投資人，如今他對黃金、白銀的背書儘管令人作嘔，勢必意味著股債即將崩跌。」
「也許該聽聽巴菲特的建議，買進黃金、白銀、比特幣、以及乙太幣。」「請保重。」
I WANT TO VOMIT: getting nauseus, listening to Buffet tout the virtues of gold and silver…. after he ridiculed gold and silver for years. That means the stock and bond market are about to crash. Depression ahead?— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 1, 2025
Even though Buffet shit on gold and silver investors like me…
