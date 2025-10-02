美經濟數據強化Fed降息預期 亞股多收高

快訊

中央社／ 香港2日綜合外電報導
最新數據顯示美國9月民間就業人數下滑，強化聯邦準備理事會（Fed）年底前進一步降息的市場預期，使美國政府部分機構停擺的負面消息鈍化，亞股今天普遍收高。 示意圖／AI生成
最新數據顯示美國9月民間就業人數下滑，強化聯邦準備理事會（Fed）年底前進一步降息的市場預期，使美國政府部分機構停擺的負面消息鈍化，亞股今天普遍收高。

法新社報導，韓國三星電子和SK海力士與OpenAI達成合作協議，進一步點燃今年由人工智慧（AI）題材帶動的科技股強勁漲勢，推升市場屢創新高。

美國國會僵局導致部分政府機關運作停擺，引發外界熱議之際，投資人持續聚焦Fed降息展望。

美國整合運算及企業外包供應商ADP公司昨天公布，9月美國民間企業減少3萬2000個就業機會，遠低於市場預估的增加逾5萬人，再度顯示美國就業市場持續走疲，強化Fed今年底前還會降息2次的市場預期。

觀察家認為，外界預估美國政府停擺將導致原訂明天出爐的非農就業報告延後發布，因此ADP公司發布的數據顯得益發重要。

美國銀行（BofA）經濟學家在該數據發布前表示，勞動需求仍面臨下行風險。報告指出，自5月以來，受美國總統川普（Donald Trump）關稅政策不確定性影響，製造業等產業持續裁員，專業與商業服務領域也預計將會持續裁員，因為這些產業導入AI技術的步調相對較快。

報告並指出，川普近來推動政府機關裁員，也使就業市場承壓。

儘管如此，美股3大指數昨天收盤齊揚，其中標普500指數和那指再創新高。

亞洲股市追隨美股漲勢普遍收紅。東京、香港、台北、首爾、威靈頓及馬尼拉股市均收高。

美國 Fed 指數 亞股

